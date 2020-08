Høsten er tida for host, snufs og en serie irriterende forkjølelser. Selv om de fleste øvre luftveisinfeksjoner er milde og ufarlige, er det nok mange som ønsker seg noe som lindrer.

Her i Norge går det gjerne i hostesaft og halstabletter, men i andre land er det også vanlig å bruke andre medisiner, som antihistaminer, astmamedisiner og ikke minst antibiotika.

Det er et problem. Antibiotika virker ikke mot forkjølelse, og bruken bidrar til et stadig økende problem med antibiotikaresistens verden over.

Her trengs det gode alternativer, skriver Hibatullah Abuelgasim fra University of Oxford og to kollegaer i siste nummer av tidsskriftet BMJ Evidence Based Medicine.

De har nå gjort en oppsummering av forskningen på en god gammel kjenning:

Honning.

Noe bedre enn standard behandling

Forskerne har oppsummert studier som har sammenlignet honning med placebo eller standard behandling – inkludert hostemedisiner og antibiotika.

Og nå konkluderer de med at honning ser ut til å virke noe bedre enn vanlig behandling, særlig på hoste.

Det stemmer med en oppsummering som ble publisert av Cochrane Library i 2018. Den viste at honning så ut til å fungere like bra eller bedre mot hoste enn annen behandling.

Men effekten er kanskje ikke allverden. Det er ikke sterke argumenter for verken å anbefale eller fraråde bruk av honning, konkluderte forskerne i 2018.

Anbefaler honning som alternativ

Abuelgasim og co er hakket mer entusiastiske.

– Vi fant at honning antagelig bedrer symptomer på øvre luftveisinfeksjoner, skriver forskerne.

De anbefaler honning som et alternativ, når leger ønsker å gi pasientene noe mot forkjølelser. I noen land kan pasientene ha en forventning om at legen kan hjelpe.

– Honning er mer effektivt og mindre skadelig enn vanlige behandlingsalternativer og unngår å gjøre skade igjennom antibiotikaresistens, skriver forskerne.

Saken er først publisert på Forskning.no

Referanse:

H. Abuelgasim, C. Albury & J. Lee, Effectiveness of honey for symptomatic relief in upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis, BMJ Evidence Based Medicine, august 2020.