Daglig leder og fastlege ved Legevakt Vest i Oslo, Kari Lise Jacobsen Eidjar, tok et oppgjør med enkelte nordmenn sine holdninger til corona-restriksjonene i et innlegg i Aftenposten søndag.

«Som en del av et helsekorps som har stått på nær døgnet rundt siden mars, men etter noen få uker med lave skuldre nå i sommermånedene, kan jeg si at jeg er mildt sagt rasende. Men mest av alt lei meg», skrev fastlegen blant annet.

Til ABC Nyheter forteller Jacobsen Eidjar at hun har flere pasienter som er kjemperedde.

– Det er rystende å stå som observatør til det hele. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er et mindretall, de fleste gjør det de skal. Men denne sommeren virker det som om stadig flere, særlig unge, tar seg litt mer til rette, sier hun.

– Hva tror du det skyldes?

– Det er nok fordi R-tallet har vært så lavt som det har vært i Norge. På et tidspunkt var vi omtrent der vi var før pandemien kom. Men nå virker det som om folk har glemt at vi står midt i en pandemi, påpeker Jacobsen Eidjar.

– Jeg har nesten ikke ord

I innlegget i Aftenposten nevner hun en spesifikk hendelse med en pasient, som hun ikke vil glemme med det første. Pasienten var på et kjøpesenter under en videokonsultasjon. Under samtalen med Jacobsen Eidjar gikk pasienten fra et spisested til en dagligvarebutikk for å handle. To timer tidligere hadde pasienten fått beskjed av kommunen om å gå i karantene.

Legen er tydelig på at god testkapasitet er det absolutt viktigste i situasjonen Norge står i nå.

– Vi har blitt ringt ned fordi folk ikke kommer gjennom på coronatelefonen, og det er helt vilt. De er blitt sittende i kø i flere dager. Jeg har nesten ikke ord for å uttrykke hva jeg synes om det, sier hun.

– Den situasjonen vi står i nå virker å komme litt overraskende på. Noen har ikke gjort jobben sin. Det er avgjørende at noen setter ord på dette. Testkapasiteten må økes, det nytter ikke bare å ha beredskapsplaner.

Jacobsen Eidjar etterlyser instruksjoner fra myndighetene for hvordan man vasker hendene riktig, samt riktig bruk av munnbind. Hun mener at munnbind burde bli obligatorisk i det offentlige rom. I tillegg mener Jacobsen Eidjar at det burde innføres obligatorisk testing for alle som har vært i utlandet.

– Det er mulig å få til testing på Gardermoen, hvis man vil.

– Nå er det slutt på harryturene

Legen forteller at hun var så stolt i de første månedene av pandemien i Norge.

– Myndighetene var helt forbilledlige, og folk var så flinke. Men de siste ukene har det sklidd ut. Vi må skjerpe oss. Jeg er redd det kommer en ny nedstengning av Norge hvis vi ikke skrur til veldig fort, understreker Jacobsen Eidjar.

Fastlegen er også klar på hva hun synes om nordmenn som drar over grensa til Sverige for grensehandel.

– Nå er det slutt på harryturene. Det å sette seg selv foran naboer og lokalsamfunn på denne måten, er uhørt, mener Jacobsen Eidjar.

Hun forteller at tilbakemeldingene har rent inn etter at leserinnlegget ble publisert.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra kolleger over hele landet som deler mitt syn, sier legen.

Coronatelefonen sprengt

Coronatelefonen i Oslo opplevde en massiv pågang lørdag. Kun 360 av de 5.300 personene som ringte inn, fikk svar.

– Vi var ikke forberedt på den store økningen i antall innringinger, erkjenner leder Stine Eugine Hansen for coronatelefonen i Oslo kommune til Aftenposten.

Hun forklarer at kommunen ikke har opplevd så stor pågang siden mars. Pågangen var lørdag så stor at den nasjonale coronatelefonen, som vanligvis ikke er åpen i helgene, ble åpnet opp.

Geir Stene-Larsen, assisterende helsedirektør, frykter at Norge kan miste kontrollen over coronapandemien. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Etter oppblomstring i smittetall den siste tiden, har regjeringen varslet brems i gjenåpningen av Norge. Nå advarer assisterende helsedirektør Stene-Larsen mot at situasjonen kan komme ut av kontroll, skriver Dagbladet.

– Det som gjør oss bekymret er at det virker som en del mennesker, og særlig yngre, følger så dårlig opp smittevernreglene at vi er redde for å miste oversikten, sier han til avisen.

Hektisk helg for politiet

Helgen var meget hektisk for politiet en rekke steder i landet.

Politiet meldte om flere titalls oppdrag til fester og sosiale arrangementer hvor det har vært opptil flere hundre deltakere. De aller fleste av dem er unge og unge voksne – aldersgrupper hvor coronasmitten har hatt størst økning de siste ukene.

I Oslo alene måtte politiet rykke ut på 54 festrelaterte oppdrag. Politiet meldte om mange kraftig berusede mennesker, og flere måtte bli ivaretatt av venner og kjente. At så mange skulle bort fra området, skapte også problemer med overfylte busser.