73 sesongarbeidere på samme gård smittet av coronaviruset

Britiske myndigheter har plassert 200 personer i karantene etter at coronaviruset brøt ut på en gård i landsbyen Mathon i England. Den lille landsbyen med 280 innbyggere utvikler nå en kontrollplan for å forhindre videre spredning.

– Det startet med at en person hadde symptomer, før det plutselig hadde spredt seg. Eierne av gården var raske med å melde inn mulig smitte til lokale myndigheter, og vi fikk gjennomført en massetest, fortalte direktør for Folkehelse i Herefordshire under en pressekonferanse søndag.

De 73 smittede var ansatt til å plukke og pakke grønnsaker på gården. Samtlige er pålagt å oppholde seg isolert på gården.

