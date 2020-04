Dystert fra WHO

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) ga ingen oppløftende meldinger til mediene da han stilte til pressebrief mandag.

Samme dagen som både Norge og Danmark har løsnet på restriksjonene, var generaldirektøren kanskje tydeligere enn noensinne før.

– Stol på oss! Vi er ennå ikke kommet til det verste.

– Det er alvorlig

Det var en generaldirektør som bar tydelig preg av alvoret knyttet til coronapandemien. Flere ganger påpekte han at WHO hadde advart om viruset. Likevel var flere land blitt overrasket, håndtert det feil og til slutt havnet i trøbbel. Nå, sa han, må ytterligere tragedier forhindres.

– Mange land er kommet til feil konklusjon fordi de ikke visste bedre, og havnet i trøbbel. Og vi advarte industrilandene, vi sa at viruset også ville overraske dem. Og det skjedde. Vi sa det. Viruset overrasket selv rike nasjoner. Vi sa det. Det finnes opptak. La oss stoppe ytterligere overraskelser. La oss stoppe tragedier. Hundretusener dør nå. Det er alvorlig. Hvert eneste liv er verdifullt. La oss si at nok er nok.

Kan ha snudd

De siste ukene har tallene på innleggelser av syke med coronaviruset vist en

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.428.274 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 166.126 (6,8 prosent) av de registrert smittede er døde. * 636.723 (26,2 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 55.619 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 765.613 smittet, 40.620 døde * Italia: 178.972 smittet, 23.660 døde * Spania: 200.210 smittet, 20.852 døde * Frankrike: 152.894 smittet, 19.718 døde * Storbritannia: 120.067 smittet, 16.060 døde * Belgia: 39.983 smittet, 5.828 døde. * Iran: 83.505 smittet, 5.209 døde. * Tyskland: 145.743 smittet, 4.642 døde. * Kina: 82.747 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 33.405 smittet, 3.751 døde * I Norge er 7.113 smittet (170 døde), i Sverige er 14.777 smittet (1.580 døde), i Danmark er 7.515 smittet (364 døde), i Finland er 3.868 smittet (98 døde) og på Island 1.771 smittet (9 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

tilbakegang, men nå synes tallet på vei opp. Samme dagen som regjeringen fortalte om gjennomføringen av barnehagene som åpnet mandag, og om åpningen av skolene neste uke, advarer Folkehelseinstituttet (FHI) om at smittetrenden kan ha snudd.

– Det er for tidlig å konkludere med om dette er en trend eller ikke, svarte avdelingsdirektør Line Vold i FHI på spørsmål fra NTB på mandagens pressekonferanse.

Bakgrunn : FHI advarer: Smittetrenden kan ha snudd

SE VIDEO: FHI advarer: Smittetrenden kan ha snudd

Krever stor innsats

Samme dagen som Norge åpnet opp, var fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet i Sveriges Television og slo fast at Sverige vil få flokkimunitet først i Skandinavia. Og at det fortsatt er usikkert om den norske eller svenske modellen er å foretrekke.

– Det kan ta lang tid, men slik situasjonen er nå har trolig Sverige kommet lengst

Fakta om coronautbruddet i Norge 170 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 84 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.135 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 mandag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67. * I alt 160 coronapasienter er mandag innlagt på sykehus. * 113 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 24 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 65 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 196 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 25 dødsfall ved intensivenhetene. * 143.255 personer var fram til søndag ettermiddag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag ettermiddag var 1.015 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

mot en flokkimmunitet. Sverige betaler en litt høyere inngangsbillett, men det er utgangen som regnes til slutt, svarer Forland.

LES OGSÅ: Norsk ekspert: Sverige vil oppnå flokkimmunitet først i Skandinavia

SE VIDEO LENGER NED I ARTIKKELEN.

Generaldirektøren i WHO understreket for de som hørte på at løsere restriksjoner ikke betyr slutten på epidemien. Det kommer til å kreve stor innsats fra alle lag i samfunnet for å kunne undertrykke og kontrollere dette dødelige viruset.

– De såkalte nedstengningene av land kan hjelpe med å ta luven, men de får ikke slutt på epidemien. Alle land må nå forsikre seg at de kan oppdage, teste, isolere og behandle hvert eneste tilfelle og spore hver eneste kontakt.

(Artikkelen fortsetter etter videoklipp)

Les også: Dette kan du forvente av ABC Nyheters corona-dekning

VIDEO: Norsk ekspert: Sverige vil oppnå flokkimmunitet først i Skandinavia

WHO-sjef slår tilbake mot Trumps kritikk



USA hadde tilgang til virusinformasjon fra dag én, fastslår WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, som avviser all kritikk fra president Donald Trump.

– Ingenting er holdt skjult for USA. Fra dag én, sa Tedros på en pressekonferanse som Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt mandag kveld.

Han bekrefter opplysningene i søndagens utgave at The Washington Post, der det sto at amerikanske helseeksperter mottok løpende informasjon fra WHOs representanter under koronautbruddet i Kina.

Tedros understreket også ingen land får mer informasjon enn andre, enten de har egne representanter i WHO eller ikke.

– Vi gir informasjonen vår til alle. Det er en forutsetning for forebygging, understreket han.

Trump har besluttet at USA ikke lenger skal finansiere WHO. Han har anklaget organisasjonen for at koronaviruset krever så mange liv og han mener også at organisasjonen i for stor grad baserer seg på informasjon fra Kina.