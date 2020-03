Forskere ved University of Oxford i England har brukt en modell for å beregne hvordan smitten kan ha spredd seg i Storbritannia.

Modellen antyder at det nye coronaviruset SARS-CoV-2 har sirkulert i Storbritannia siden midten av januar, om lag to uker før det første bekreftede tilfellet og en måned før det første bekreftede coronadødsfallet, melder avisa Evening Standard.

Studien antyder også at mindre enn tusen av dem som fikk covid-19, ble syke nok til å ha behov for sykehusinnleggelse, mens det store flertallet kun fikk milde symptomer eller ingen symptomer i det hele tatt.

Dette betyr i så fall at viruset kan ha hatt nok tid til å spre seg bredt, med det resultat at mange briter har oppnådd immunitet.

Må teste immunitet i befolkningen



Oxford-professor Sunetra Gupta som har ledet studien, sier til Financial Times at det er nødvendig med testing av immunitet i befolkningen for å bekrefte teorien.

Dersom resultatene fra den ferske studien viser seg å stemme, vil det bety at landet allerede har oppnådd betydelig flokkimmunitet på grunn av den ukjente spredningen av covid-19.

Flokkimmunitet-teorien går ut på at når nok mennesker har opparbeidet seg immunitet gjennom å bli smittet, vil det stoppe covid-19-epidemien.

Også Storbritannia stengt ned



Den britiske regjeringen satset i første omgang på å isolere folk i risikogruppene for å bli alvorlig syke av covid-19, mens andre mennesker fikk leve som normalt. Først denne uken la statsminister Boris Johnson frem tiltak som har stengt ned Storbritannia i stor grad, på linje med andre land i Europa.

– Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sa statsminister Boris Johnson i en tale til det britiske folk mandag kveld.



De strenge smitteverntiltakene kan lettes på mye raskere, dersom testing av immunitet i befolkningen viser at Oxford-forskernes beregninger stemmer.

Håper å begynne testing i løpet av uka



Dette er en annen type test enn de som brukes for å påvise sykdom i dag. Den vil ikke måle virus i kroppen, men for eksempel antistoffer i blodet, som viser at kroppen på ett eller annet tidspunkt har vært infisert av viruset, forklarte områdedirektør for smittevern Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til Forskning.no tidligere denne uka.

– Slike tester for coronaviruset er ikke tatt i bruk i rutinetesting ennå, men man jobber med å utvikle dem for rutinebruk, sa Bukholm til Forskning.no.

Ifølge Evening Standard er det håp om at man kan komme igang med slik testing i Storbritannia i løpet av uka.

Da studien ble offentliggjort tirsdag, hadde Storbritannia 8077 bekreftede tilfeller av covid-19. Av disse var 422 døde og 135 friskmeldte.