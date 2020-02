Frp ber Oslo kommune kreve obligatorisk meslingvaksine

Fredag ble det kjent at en ettåring i en barnehage i Sagene bydel er innlagt på sykehus med meslinger. Ifølge Aftenposten ble 60 barn i bydelen vaksinert fredag og lørdag. Vanligvis får barn den første meslingvaksinen når de er 15 måneder gamle.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier til Dagsavisen at hun oppfordrer Oslo kommune til å innføre krav i alle private og kommunale barnehager, om at barna må følge barnevaskineprogrammet.

Lovlig

– Jeg mener at alle barnehager bør stille krav om vaksine, for å beskytte de sårbare barna som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg eller er for unge til å ha fått tilbudet, sier hun.

Ifølge Diskrimineringsombudet er det fullt lovlig å stille et slikt krav, forteller hun og legger til at hun ikke har noen respekt for foreldre som ikke vil vaksinere barna sine.

– Det er en farlig tankegang å si at «dette er noe barna må tåle». Jeg har ingen respekt for vaksinemotstandere, og de har ikke rett til å utsette andre barn for fare, sier hun.

Barn får tilbud om MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder når de er 15 måneder og når de går i 6. klasse, altså rundt 11 år.

95 prosent

Arbeiderpartiet foreslo for Stortinget for rundt et år siden å gi kommuner mulighet til obligatorisk MMR-vaksinering, men ble nedstemt av blant andre Frp.

I Oslo er 95 prosent av alle barn vaksinert, og sjansen for store utbrudd er små, opplyser Helseetaten.

Meslinger regnes som den mest alvorlige barnesykdommen, siden den kan være dødelig og den påvirker immunforsvaret i flere år etter sykdommen.

