Hos Hyttefeber.no kan du nå sikre deg bålpanne fra Espegard til rabattert pris. Et klassisk ildsted som lar deg nyte magiske høstkvelder.

Artikkelen inneholder annonselenker.

For mange er bålet selve symbolet på friluftslivet. Faktisk i så stor grad at samling rundt et bål er for lengst blitt en viktig, tradisjonsrik del av nordmenns kultur. Med en bålpanne bringer du enkelt bålet nærmere hverdagen mens du lager mat, eller bare vil nyte varmen fra de knitrende flammene.

En bålpanne gir rom for spennende matlaging ute i det fri, der du kan diske opp med alt fra småretter, popcorn og klassisk bålkaffe til mangeretters herremåltider. Og de er enkle å sette opp enten du er inne i byen, ute ved havet eller befinner deg på fjellet.

Med bålpanne legges det til rette for mer bålkos i hverdagen, gode opplevelser og trivelige samtaler. Foto: Hytteliv / Espegard

I forbindelse med høstsalget hos Hyttefeber , kan du nå sikre deg en klassisk og funksjonell bålpanne med elegant spir fra Espegard. Prisen er satt ned med hele 31%.

Høyden på bålpannen er på totalt 180 centimeter og kan justeres etter behov, mens beina reguleres etter underlaget. Omkretsen er som navnet tilsier på 60 centimeter. Den leveres komplett med grillrist i rustfritt stål, oppheng for kaffekjele samt oppsamlingskar for fett, aske og glør.

Tid for bålkos Bålpanne 60 Klassisk og funksjonelt ildsted på tre bein i svart stål. Justeres enkelt i høyden og brukes året rundt. Høyde: 180 cm Kjøp her NÅ: 1790 kr Hyttefeber

Det finnes et stort utvalg av ekstrautstyr som legger til rette for at bålpanna blir enda smartere og fyringen tryggere:

Tid for bålkos Gnistfanger 60 Beskytter omgivelsene for springende gnister. Kommer i sett med tre nettingvegger som monteres på bålpanna. Kjøp her NÅ: 819 kr Hyttefeber

Tid for bålkos Gnistfangerlokk 60 Med gnistfangerlokket kan du trygt fyre bål og hente det du glemte inne, uten å tenke på gnister som flyr. Kjøp her NÅ: 795 kr Hyttefeber

Tid for bålkos Sidebord 60 To bord som enkelt hektes på bålpanna. Utført i brunbeiset og trelags lakkert bjørkefiner. Kjøp her 989 kr Hyttefeber

Tid for bålkos Popcorngryte Spesialdesignet perforert kjele i syrefast stål. Med lokk og oppheng over bål. Passer perfekt til Bålpanne 60. Kjøp her NÅ: 649 kr Hyttefeber

Sjekk ut høsttilbudet hos Hyttefeber og gjør kupp på det du trenger til hyttekosen.