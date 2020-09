Gjør solide kupp på brukt iPhone og iPad

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mobilverkstedets Superweeksalg strekker seg fra 7. til 13. september og nå kan du gjøre kupp på alt av refurbished iPhone, refurbished iPad og brukte telefoner av ulik grad. Med refurbished menes det at telefonen eller nettbrettet er brukt og har gjennomgått eventuelle nødvendige reparasjoner etter innlevering. Til slutt er de blitt evaluert av teknikere.

De ulike enhetene er å anse som «nye». Samtlige er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger og klare for å starte livet på ny, samtidig som batteriet har 80 prosent kapasitet eller mer. Du kan med andre ord være trygg på at telefonen du velger fremstår som ny og ter seg slik den skal gjøre.

Tilbudet gjelder kun til og med søndag 13. september. Her er en oversikt over noen av de beste kuppene du kan gjøre:

NÅ 7999 kr (før 9499 kr)

iPhone XS Max har en 6,5 tommers Super Retina-skjerm med spesialutviklede OLED-paneler som gir HDR-visning og bransjens beste fargegjengivelse, helt svart og en utrolig lysstyrke. Med avansert Face ID kan du trygt låse opp iPhone, logge på apper og betale med kun et lite øyekast.

Et banebrytende dobbelt 12 MP kamera løfter portrettbildene dine til et nytt nivå, med Portrettmodus, Portrettlyssetting, forbedret bokeh-effekt og helt ny Dybdeskarphet-funksjon.

NÅ 5999 kr (før 6999 kr)

Apple iPhone X har en lekker utforming i glass, 5,8-tommers Super Retina-skjerm, A11 Bionic-chip, trådløs lading og forbedret kamera på baksiden med dobbel optisk bildestabilisering. Med iPhone X kan brukeren låse opp, autentisere og betale ved hjelp av Face ID, en innovativ og sikker funksjon som bruker det nye TrueDepth-kameraet på fremsiden.

HDR-skjermen støtter Dolby Vision og HDR10, som sammen gjør at bilde- og videoinnhold ser enda mer utrolig ut. True Tone justerer hvitbalansen på skjermen dynamisk etter lysforholdene der du er, noe som gir en mer naturlig og papiraktig visningsopplevelse.

NÅ 6999 kr (før 8499 kr)

5,8” Super Retina OLED-display med HDR-teknologi gir levende farger og dypere sortnivå. Forbedret Face-ID tillater raskere opplåsing av telefonen, raskere innlogging i apper og betalinger med bare ett blikk på telefonen. Den superintelligente brikken A12 Bionic med Neural Engine-prosessor som er skreddersydd for maskinlæring og levere uslåelig ytelse i alt du gjør fra AR-innhold, forbedring av bilde og video til apper og spill.

12 megapiksler dobbelt kamerasystemet med optisk bildestabilisator garantere perfekte bilder og videoer. Vanntett og støvsikkert design, iOS 12 operativsystem og nye kraftige verktøy gjør det å bruke iPhone XS til en underholdende opplevelse.

NÅ 4299 kr (før 4199 kr)

Med A10 Fusion, er iPad 6 bygget for ytelse og alt går lynraskt. Enten du skal surfe, redigere 4K video eller spille spill, flyter alt som en drøm. iPad 6. generasjon er bygget for multitasking og med et sveip kan du kjøre flere programmer samtidig og skifte lynraskt mellom disse.

Den 9,7 tommer store skjermen er skarp og lyssterk. Det er ingen forsinkelse å spore når man navigerer i menyene eller bruker en av de mange appene som kan lastes ned fra Apple App Store. Selv svært krevende spill kan kjøres uten merkbar hakking.

NÅ 649 kr (før 699 kr)

Med UV-steriliseringsapparat med integrert trådløs lading kan du beskytte deg selv ved å desinfisere grundig de gjenstandene du bruker hver dag, samtidig som du lader telefonen.

Hvis du vil være på den sikre siden, skal du ikke desinfisere utstyret ditt, men sterilisere det. Forskjellen her er at du ikke lenger reduserer antallet bakterier som forårsaker sykdom, men at du fullstendig eliminerer bakterier, sopp, sporer og virus fra utstyret ditt.

NÅ 549 KR (før 608 kr)

Når du vil beskytte din iPhone XS Max skikkelig er dette bundleproduktet det rette for deg! Apple Silikondeksel for iPhone XS Max er spesiallaget for denne modellen. Det sitter perfekt rundt volumknappene og sideknappen og følger formen på telefonen din uten å gjøre den merkbart større.

Det myke mikrofiberfôret på innsiden av dekselet beskytter telefonen. Utsiden, som er i silkemyk silikon, gjør det ekstra behagelig å holde mobilen i hånden. Du kan beholde det på hele tiden, til og med når du lader telefonen trådløst. iPhone XS Max herdet glassbeskyttelse gjør at skjermen din også er godt beskyttet, så bundle herdet glass + Apple silikondeksel for iPhone XS Max er den perfekte beskyttelse for din iPhone.

NÅ 2999 kr (før 3799 kr)

iPhone 7 har lang batteritid, A10 Fusion-chip for høy ytelse og et 12 MP kamera med 4K-video og optisk bildestabilisering. Skjermen er en 4,7-tommers Retina HD-skjerm med stort fargerom og 3D Touch. Høyttalerne er i stereo og vil tilfredsstille dine lydkrav uansett om du skal høre musikk, se videoer eller ringe på høyttaler.

iPhone 7 føles like elegant som den ser ut og med det videreutviklede kameraet på 12 megapiksler, kan du også ta elegante bilder. Frontkameraet er oppgradert til 7 megapiksler, så du kan ta krystallklare selfies. Retina HC-skjermen gjengir farger etter kinostandard og har den beste fargebehandlingen hittil, slik at det du ser på skjermen nesten får deg til å tro at du var der.