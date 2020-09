Velg riktig jakke til høstværet

Artikkelen inneholder annonselenker.

Rustfarger, mørke grønnfarger, brunt og brunrødt ser vi mye av i trendbildet om dagen. Dette er jo også perfekte høstfarger, som passer godt med basefarger som grått, mørkeblått, hvitt og sort. Kombiner disse fargene, og antrekket får et løft! Er du vågal, velger du en høstjakke i trendfargene. Vil du være mer forsiktig, velger du en jakke i basefargene, og heller spriter opp antrekket med bukse, genser eller skjerf i trendfargene.

Men uansett hva du går for, er det viktig at jakken er komfortabel og beskytter mot vind, regn og kulde. Vi har gjort et utvalg av flotte jakker i ulike prisklasser, som passer nå på høsten.

Den tidløse klassikeren Barracutas G9 Harrington skal ha blitt brukt av både Elvis Presley og Steve McQueen. Jakken er en kort modell med lav krage, samt det ikoniske Fraser Tartan-mønstrede fôret. Det er en allsidig jakke som gjør seg like godt kombinert til blå jeans og skjorte som med svarte dressbukser og t-skjorte. Jakken finnes i en rekke ulike farger, og har en pris på 3399 kr.



William Baxter Bomberjakke Padded.

Bomberjakken ble opprinnelig brukt av piloter i det amerikanske luftforsvaret, men ble etter hvert en del av «alle-manns-garderoben». Mye av grunnen er nok at den er flatterende på de fleste, og behagelig å bruke. Denne bomberjakken fra William Baxter er foret, og passer godt nå på høsten. Pris: 899 kr.

Skalljakken Nanaimo fra Canada Goose.

Skal du holde vind og regn på avstand, men samtidig ha en jakke som ikke blir klam, kan skalljakken fra Canada Goose være lur å investere i. Jakken er produsert i i Tri-Durance HS™, et ventilerende, vind- og vanntett trelagsstoff, beregnet til å opprettholde en behagelig kroppstemperatur uavhengig av aktivitet. Pris: 5099 kr.

Studio Total: Lambton Wool Coat





Å investere i en tidløs og flott ullfrakk er aldri feil. Hold varmen, samtidig som du ser stilig ut. Husk at frakken ikke trenger å være svart. Eksperimenter gjerne med litt lysere farger i høstmørket. Pris: 1499 kr.

Dette er en dunjakke fra det franske verdensledende varemerket Moncler. Jakken tilhører den eksklusive Grenoble-kolleksjonen, en kolleksjon med skiklær av høy kvalitet. Merket med logo på overarmen er avtagbart. Jakken har to frontlommer og to brystlommer som stenges med glidelås. Jakken tar svært liten plass når du pakker den sammen i posen som følger med. Pris: 11.499 kr.

En rimeligere dunjakke er denne fra Jack & Jones med lett foring. Jakken har to ytterlommer med glidelås, samt en åpen innerlomme. Jakken finnes i grønn, mørkeblå og sort. Pris: 399 kr

