Pyjamas, popcorn og surround-lyd: Hvordan få kino-følelsen hjemme

Artikkelen inneholder annonselenker.

Selv om film kanskje er best på kino, så er det ikke alltid vi har mulighet eller tid til å ta turen til den lokale kinoen før filmen man gjerne skulle ha sett er tatt av plakaten. Heldigvis er det rikelig med muligheter til å se filmer når man måtte ønske det hjemme gjennom strømmetjenester som Viaplay. Der kan du velge blant et rikholdig utvalg av filmer – inkludert nyheter – innenfor alle sjangre.

Det er mye du kan gjøre for å gjøre filmkvelden hjemme i stua til noe helt spesielt, uavhengig av om du skal se film i eget fortreffelig selskap, sammen med venner eller familie. Med myke møbler som store sofaer eller stoler, et bord innen rekkevidde til det som måtte være av snacks og forfriskninger, og mobiltelefonen avslått eller innstilt på lydløs er mye gjort.

Her er imidlertid noen tips til hvordan du kan heve filmkvelden noen ekstra hakk og gi deg selv følelsen av eksklusiv hjemmekino:

Mørke vinterkvelder og filmaften i sofaen hjemme er ikke det samme uten et godt og varmt pledd som holder deg varm mens du koser deg med film. Snug Rug Deluxe er neste generasjons pledd som med sine innebygde ermer lar deg bevege deg fritt uten at det glir ned.

Pleddet med innebygde ermer som lar deg gjøre hva du vil uten at det glir ned. Foto: Coolstuff.no

Pleddet måler 152 x 213 centimeter, det er laget i 100% polyester og er utstyrt med praktisk lomme. Du kan velge mellom flere farger, blant annet grønn, blå og rød. Et tips er å vaske det før du tar det i bruk, da loer pleddet mindre.

Pleddet får du bestilt her hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Cozy elektrisk varmepledd deluxe som har ni temperaturinnstillinger, beskyttelse mot overoppheting og funksjon for automatisk avstengning.

Når man skal kose seg med en film hjemme i sofaen, smaker det godt med litt iskald brus til snacksen. For mange er det Coca-Cola som er den ultimate filmdrikken, og med dette minikjøleskapet kan du både ha brusboksene innen armlengdes avstand, samtidig som du gir favorittdrikken din den hyllesten den fortjener.

Ta med deg minikjøleskapet til kontoret, på bilferie eller gi det hedersplassen i stua. Foto: Coolstuff.no

Kjøleskapet er formet som en brusboks, kan romme tolv bokser og er i seg selv en stilig interiørdetalj. Ringen på toppen fungerer som bærehåndtak, og kjøleskapet kan enkelt kobles til stikkontakt og strømuttak i bilen. Sist, men ikke minst: selvfølgelig kan du fylle det med andre typer brus eller annet drikke på boks.

Det stilige minikjøleskapet er et offisielt lisensprodukt og kan bestilles fra CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut dette minikjøleskapet som er tilgjengelig hos CoolStuff.no i fargene Sports Red og Panter Black.

Når det kommer til snacks, er popkorn langt sunnere sammenliknet med potetgull. Ifølge iForm.no inneholder popkorn mindre fett, færre kalorier og mer kostfiber. Det er ellers mer fett i mikrobølgepopkorn sammenlignet med klassisk popkorn som du lager i en kjele.

Skål som lar deg lage kjelepoppede popkorn i mikrobølgeovnen, superraskt! Foto: Coolstuff.no

Det sunneste alternativet er med andre ord å poppe popkorn på den gammeldagse måten. Mange synes imidlertid det er mer kronglete å skulle poppe popkorn i en kjele fremfor å putte en pose inn i mikrobølgeovnen og vente i cirka fire minutter til det har smelt fra seg.

Lékué Popkorn Mikroskål lar deg imidlertid lage kjelepoppende popkorn i mikrobølgeovnen uten at du trenger å bruke olje. Du bare måler opp maiskorn med koppen, heller de i skålen og setter på lokket før du plasserer skålen i mikrobølgeovnen. Etter 3-4 minutter er alt klart for filmkvelden.

Lékué Popkorn Mikroskål får du bestilt her hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Pop-A-Cob Gourmetpopkorn der du kan poppe popkorn rett fra maiskolben!

For mange av oss når vi virkelig skal kose oss med film – om det er på kino eller hjemme i stua – er det mest naturlige i verden å ha en stor bøtte med popkorn. Gjerne saltet og kanskje med litt smørpulver strødd over. Hva med å heve popkorn-opplevelsen til et helt nytt nivå?

Perfekt gave til en voksen person som liker både søtsaker og festlige bobler. Popkornet er glutenfritt. Foto: Coolstuff.no

Med denne luksuriøse gavekurven kan du virkelig skjemme bort både deg selv og andre popkornelskere med godsaker som er midt i blinken for de som elsker både popkorn, søtsaker og bobler. Her finner du blant annet karamelliserte popkorn med smak av fruktig prosecco og tropisk piña colada , store popkorn med bringebær dyppet i hvit sjokolade og popcorn med smak av jordbærostekake.

I tillegg får du med teen Very Berry Crush og en boks med Joe & Seph's karamellsaus med smak av prosecco.

Les mer om gavekurven hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Joe & Seph’s popkorn whisky & sjokolade-gavekurv.

Vi vet jo inderlig godt at det ikke er spesielt sunt eller bra for tennene, likevel er det som om noe mangler under en filmkveld uten noe form for godteri tilgjengelig. Hos Superkul.no kan du velge blant et stort utvalg av slikkerier og søtsaker i alle former og smaker – uavhengig av om du foretrekker søtt, salt eller syrlig så finner du garantert noe som burde falle i smak.

Søte saker til søte mennesker. Foto: Superkul.no

Hva med en boks fylt med 600 Jelly Beans fra Haribo, karameller med fruktsmak fra Maoam, eller 1,1 kilos boks salmiakkstenger fra Malaco? Klikk her og sjekk ut godteriutvalget hos Superkul.no.

Hva med å legge opp et godterilager som skal holde julen gjennom? Sjekk ut Superkuls utvalg av store forpakninger.

På enhver liste over utstyr man trenger til en skikkelig filmaften i heimen, bør godteskål komme høyt opp. Og når du ført skal sende en skål rundt og by på godsakene, hvorfor ikke gjøre det med et smil på selve skålen, eventuelt glis eller forelsket blikk?

Hvilken skål er du i dag? Krydre serviset ditt med Tassen-skåler med ulikt ansiktsuttrykk. Foto: Coolstuff.no

Den svært populære Tassen-serien er formet etter en animert serie på YouTube og består av såkalte følesesskåler der du velger mellom seks ulike ansiktsuttrykk.

Tassen følelsesskåler finnes i flere størrelser og variasjoner, sjekk ut utvalget hos CoolStuff og bestill deg en følelsesskål hjem via posten i dag.

Hvorfor ikke komplettere skålene med Tassen følelseskrus? Sjekk utvalget hos CoolStuff.no.

Noen ganger er det deilig å kunne benke seg godt til rette i sofaen med et velfylt og fristende ostefat på bordet framfor seg når det er film som står på kveldens meny. Hva med litt Camembert, salt Roquefort og en moden brie, servert sammen med tynne speltkjeks, nøtter, akasiehonning og hjemmelaget syltetøy?

Imponer på gjestene med dette eksklusive brettet som er utmerket å servere gode oster på. Foto: Bakeren og Kokken

Den svenske stjernekokken Leif Mannerström har satt navnet sitt på dette store ostebrettet som er utformet i akasietre og som egner seg utmerket til å servere velsmakende oster på. Med settet følger det også tre ulike bestikk. Ostebrettet kommer i en egen gaveeske.

Det store ostebrettet fra Mannerström finner du her hos Bakeren og Kokken.

Sjekk også ut det runde ostebrettet i Grand Cru-serien til Rosendahl, tilgjengelig hos Bakeren og Kokken.

Stearinlys og kubbelys i ulike former og i alle regnbuens farger er mer populært enn noen gang som stemningsskapende effekt når det meste av annet lys enten er slått av eller dimmet ned før filmen skal starte.

Levende lys gir stemning i alle rom. Foto: hviit.no

Kjente designmerker som Hay og Ferm Living har vært med på å gjeninnføre trenden som har slått om seg også her i Norge. Bare husk å ikke forlate rommet før du har blåst ut samtlige tente lys.

Sjekk ut utvalget av populære stearinlys og lysestaker hos hviit.no.

Har du ikke gjort deg kjent med tvinnende lys? Da er det på høy tid å sjekke ut det som har vært en av høstens mest populære interiørtrender.

Når man først skal benke seg i sofaen om kvelden og riktig kose seg med en god film på TV-skjermen, så er det ikke til å komme fra at det er den perfekte anledning til å kle seg i pyjamas.

Eksklusivt undertøy til kvalitetsbevisste kvinner som ønsker det lille ekstra. Foto: MyMuse

Hvorfor ikke kjenne seg litt elegant og luksuriøs samtidig? MyMuse kan friste med flere vakre modeller i sateng-materiale som kjennes mykt og behagelig mot huden.

Klikk deg inn på MyMuseog velg den modellen som frister deg mest.

Er det på plass med en pyjamas til herre? Da kan du sjekke ut Ellos’ utvalg her.

Kunne du tenke deg å skifte ut TV-en med en ny og bedre modell?

En virkelig god TV med fremragende bildekvalitet og alle finessene du kan ønske deg. Foto: HiFi Klubben

QLED TV fra Samsung løftes gjerne frem som den optimale TV for nordiske hjem ettersom den gir strålende bildekontrast uansett om det er midt på lyse dagen eller bekmørk kveld. Samsung QLED er utviklet for enkel installasjon, hvor du slipper masse unødvendige og skjemmende kabler.

Klikk deg inn på HiFi Klubben og sjekk ut deres utvalg av QLED-TV fra Samsung.

Sjekk samtidig ut utvalget av trådløse høyttalere med og uten Bluetooth hos HiFi Klubben.

Dagens tynne TV-er vil kunne gi deg perfekte bilder i HD-kvalitet når du ser film hjemme i stua, men det er ikke store plassen til høyttalere i en flatskjerm. I tillegg sendes lyden fra integrerte høyttalere som regel fra ett enkelt punkt, slik at resultatet blir et flatt lydbilde.

Her får du fyldig lyd til filmopplevelsene dine i et elegant og stuevennlig design. Foto: HiFi Klubben

Lyden er halve filmopplevelsen, og med et solid hjemmekinoanlegg får du den ultimate kinofølelsen takket være ulike høyttalere plassert strategisk omkring i rommet. Resultatet er surround-lyd som effektivt gir økt innlevelse i det du ser på TV.

HiFi Klubben fører en rekke høyttalersystemer som er beregnet til både hjemmekino og musikk, komplett med fyldig lyd levert i elegant og stuevennlig design. Sjekk ut deres rikelige utvalg i ulike prisklasser her.

Gjør hjemmekinoopplevelsen komplett med videoprojektor og rammespent lerret. Klikk her for å sjekke utvalget hos HiFi Klubben.

Det er ikke alle som har plass til å sette opp et hjemmekinoanlegg. Dersom du har begrenset plass, vil en såkalt lydplanke eller soundbar-høyttaler være et godt alternativ.

Du kan enkelt plassere en lydplanke med surround-lyd under TV-en. Foto: HiFi Klubben

En lydplanke er rett og slett en liggende høyttaler som formmessig kan minne om en plankebit. Det er enkelt å plassere en lydplanke med surround under TV-en og du får god lyd, samtidig som du slipper å ha fult av ledninger i stuen.

Du finner lydplanker innenfor ulike prisgrupper hos HiFi Klubben, klikk her og sjekk utvalget.

Sjekk samtidig ut UBP-X1100 fra Sony, en eksklusiv Blu-ray-spiller i 4K-kvalitet som er beregnet til ambisiøse hjemmekinoer.