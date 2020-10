Artikkelen inneholder annonselenker.

Lite gir vel mer julestemning enn en vakker julestjerne som lyser opp i vinduet i førjulstiden. De siste årene har utvalget av adventsstjerner blitt enormt, det er ikke lenger bare de tradisjonelle adventsstjernene i hvit eller gull som gjelder.

Nå kommer de i alle mulige farger, størrelser og former, med eller uten lys, matte eller blanke, alt ettersom hva du liker best. Heng de opp i vinduet, direkte på veggen, ned fra taket i stua, på badet, på soverommet eller i gangen. Alene, eller flere sammen i en gruppe. Alt er lov og alt er like fint.

Små adventsstjerner gjør seg forresten godt som pynt på et fint dekket julebord, eller som en del av juledekorasjonen med adventslys, mose og julekuler.

Tips! Bytt gjerne ut tråden julestjerna henger i med et eksklusivt silkebånd i samme farge som stjerna. Resultatet er både sofistikert og lekkert på samme tid.

Bestselger: Julestjerne fra Watt & Veke

Julestjerne fra Watt & Veke. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Watt & Veke lager fantastisk vakre julestjerner, og denne stjerna, som har fått navnet «Oslo», er en av deres bestselgere. Julestjerna er møysommelig laget for hånd i halvtransparent papir, er av høy kvalitet og vil garantert være et blikkfang i ethvert pyntet julehjem.

Du velger selv om du vil ha lys i eller ikke, bare husk at ledning og pære selges separat.

Stjerna er leveringsklar i november, men du kan bestille den her allerede nå.

Ledning til julestjerne får du kjøpt her.

Ledpære til julestjerne får du her.

Boris adventsstjerne

Klikk på bildet for å komme til «Boris» adventstjerne fra Watt & Veke.

Med matt papir og metallisk finish, er denne håndbrettede adventsstjerna enkel og minimalistisk, men samtidig stilfull. Miks og match flere farger sammen, eller la den skinne for seg selv.

«Boris» adventsstjerne er også fra Watt & Veke og du får kjøpt den her.

Maja adventsstjerne

Klikk på bildet for å komme til produktet.

Har du lyst på noe litt annerledes i år, noe som skiller seg ut fra alt annet? Da er Maja adventsstjerne et godt valg. Denne adventsstjerna er nemlig like vakker tent som slukket. Heng stjerna opp på veggen og «Maja» vil garantert få den oppmerksomheten hun fortjener.

Maja adventsstjerne finner du hos Nordic Nest her.

Klassisk rød julestjerne fra Watt & Veke

Klikk på bildet for å komme til produktet.

Liker du det litt mer klassisk, så vil kanskje denne røde julestjernen falle i smak? Julestjernen «Aino Slim» må være den perfekte julestjerna for deg som er mer glad i den tradisjonelle julepynten. Den kommer i to ulike størrelser, både 60 og 80 centimeter, og har små hull i seg som kaster et fint og diskret lys når LED-pæra inni er tent. Også denne julestjerna er håndlagd i papir.

Les mer og sikre deg den fine julestjerna her.

Gammeldags julestjerne

Julestjerna «Katja» fra Watt & Veke er både tidløs og klassisk.

Rødt, grønt og hvitt – mer «julete» blir det vel ikke? Det enkle er ofte det beste, og med det gammeldagse stjernemønsteret i papiret vil den kanskje bringe frem mange gode barndomsminner?

Kjøp «Katja» julestjerne her.

En helt spesiell julestjerne

Klikk på bildet for å se julestjerna «Julius» fra Watt & Veke.

Med hele 24 «tagger» er denne julestjerna noe helt for seg selv. Den minner kanskje mer om en snøkrystall enn en julestjerne, men nettopp derfor kan du også la den stå fremme hele vinteren, og ikke bare i julen. Sett den på konsollbordet, på tv-benken eller i vinduskarmen, dekorativ er den uansett hvor den står.

Kjøp «Julius» julestjerne her.

Svart-hvit julestjerne

Klikk på bildet for å komme til julestjerna hos Kremmerhuset.

Flerfargede julestjerner er også fint. Denne julestjerna i svart og hvit er fra Kremmerhuset og er både enkel og stilfull.

Kjøp julestjerna fra Kremmerhuset her.