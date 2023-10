Mattilsynet tar kyllingenes parti, men hva med Kiwi?

Hurtigvoksende kylling gir mye og billig kjøtt på kort tid. Og enorme velferdsproblemer for kyllingene. Fra livets første dag er den lille kyllingen på vei inn i et liv fylt med lidelse på grunn av den raske veksten. Problemet er anerkjent av faginstanser internasjonalt, og nå også i økende grad her i Norge. Mattilsynet, som har ansvar for å overvåke dyrevelferden i Norge, går nå ut mot hurtigvoksende kylling og anbefaler en overgang til sunnere raser.

I innspillet til den nye dyrevelferdsmeldingen skriver Mattilsynet: «Det brukes slaktekylling som vokser for hurtig. Hurtig vekst har lenge gitt store velferdsproblemer for slaktekyllinger. Det finnes mer saktevoksende hybrider i norsk produksjon, som viser bedre velferdsresultater enn de hurtigvoksende. Dyreholdere bør motiveres til å gå over til raser med lavere veksthastighet og mindre omfattende helse- og velferdsutfordringer».

Mattilsynet føyer seg dermed inn i rekken som mener at hurtigvoksende kylling må avvikles. Nylig gikk også Rådet for dyreetikk ut og sa at Ross 308 må fjernes fra markedet. EUs mattilsyn, EFSA, har i 2023 publisert en vitenskapelig uttalelse om velferd i slaktekyllingproduksjon. En av rapportens hovedanbefalinger er at det kun bør anvendes sakterevoksende kyllingraser. Stadig flere dagligvarekjeder verden over forplikter seg til å bruke mer saktevoksende raser.

I Norge er det fremdeles slik at de fleste kyllingene du finner i butikken, anslagsvis 55 millioner, er av den hurtigvoksende rasen Ross 308. Men vi vet at endring er mulig. Flere produsenter har allerede byttet til sunnere raser som vokser saktere. Dette er både er mulig og lønnsomt, og positivt for både bønder og dyr.

Likevel nøler de største aktørene. Verken NorgesGruppen, med butikkene Kiwi, Meny, Joker og Spar, eller storprodusenten Nortura har satt en sluttdato for denne rasen, til tross for at de er klar over de store dyrevelferdsutfordringene.

Dyrevernalliansen arbeider for et mer dyrevennlig landbruk. Vi oppfordrer Kiwi og Nortura til å ta Mattilsynets ord på alvor – det er ingen fremtid for hurtigvoksende kylling i det norske markedet.

