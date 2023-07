(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært på ferie. Den har helt sikkert vært etterlengtet og velfortjent. Men den har ikke vært særlig lang, og den ender med et solid mageplask: Idet han får skrudd av flymodus på mobilen, har nok en statsråd i hans regjering tabbet seg grundig ut – og gått av, om enn noe motvillig.

Denne gangen er det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) som er avslørt som dundrende inhabil, og som fredag kveld meddelte at han trekker seg som statsråd for forskning og høyere utdanning og som Senterpartiets nestleder – med umiddelbar virkning.

Men Støre kan ikke lenger skylde på gamle synder for at det går trått med oppslutningen rundt hans regjeringsprosjekt – for hans eget mannskap er usedvanlig gode til å begå nye synder.

«Det jeg har gjort er ikke forenlig med å være statsråd for noe ansvarsområde», sa Borten Moe.

Før Støre pakket solkrem og badetøy, sto han fornøyd og selvsikker på den internasjonale arenaen med statsminister-forgjenger og nå Nato-sjef Jens Stoltenberg. Han varslet nye, store norske forsvarsinvesteringer til Ukraina. Han møtte offensivt Joe Biden til viktige samtaler om mineraler og internasjonal sikkerhet. Du kunne se at han trivdes godt.

Støres problemrekke fortsetter derimot på hjemmebane. Det vil seg liksom ikke for denne regjeringslederen. Han overtok et parti som hadde latt bitre personkonflikter vokse som kreftsvulster og der ukulturen rundt asymmetrisk makt gikk like til ledelsen. Så ble de første regjeringsårene en sammenhengende krise, ikke nødvendigvis bare skapt av Støres mannskap.

Men Støre kan ikke lenger skylde på gamle synder og internasjonale forhold for at det går trått med oppslutningen rundt hans regjeringsprosjekt – for hans eget mannskap har vært usedvanlig gode til å begå nye synder.

Økonomisk vinning

Borten Moe innrømmet fredag at han har brutt både habilitetsregler og regjeringens interne regler for aksjehandel og -eierskap. Hans inhabilitet er av en annen sort enn Tonje Brennas og Anette Trettebergstuens. I de to sistnevntes tilfeller har det handlet om å gi posisjoner til nære venner.

Borten Moes tilfelle handler om mulig økonomisk vinning. Habilitet for politikere handler derimot alltid om hvorvidt det kan stilles spørsmål ved dine motiver for å ta de beslutningene du tar. Det handler om å vise at du er tilliten verdig, og at du ikke bruker makten du besitter, til egen vinning, økonomisk eller personlig.

Borten Moe er en velstående statsråd. Det er ikke til hinder for å kunne være en troverdig statsråd, men det krever større aktsomhet enn det han har vist

Borten Moe har etter hvert blitt en velstående statsråd. Investeringer i oljeselskapet Okea for noen år siden har kastet svært godt av seg. Det er ikke til hinder for å kunne være en troverdig statsråd, men det krever større aktsomhet enn det han har vist.

Du trenger ikke være aksje-nerd for å forstå at det kan være god butikk å kjøpe aksjer i de største norske forsvarsindustrielle selskapene i Norge, Nammo og Kongsberg Gruppen (som eier en fjerdedel av Nammo). Det er heller ikke sikkert at Borten Moe har brutt innside-lovverket ved å ha kjøpt Kongsberg Gruppen-aksjer – det har Økokrim allerede varslet at de vil undersøke.

Men hvis du ikke innser at du som statsråd i en regjering som manøvrerer i en sikkerhetspolitisk unntakstilstand, og som diskuterer nye forsvarsinvesteringer nærmest ukentlig, ikke uten videre kan kjøpe store aksjeposter i ett av de nevnte selskapene, er du ikke din rolle bevisst.

Vanskelig å fortsette som statsråd

Det er virkelig vanskelig å forstå hvorfor det kunne gå så galt for en så høyst erfaren politiker. Borten Moe forklarer handlingene med at han «som borger» tenkte det ville være lurt å investere i akkurat disse aksjene. Problemet hans er at han er statsråd 24 timer i døgnet. Det burde han vite også når han logger seg på aksjehandel-portalen idet statsråddressen er av.

Det er mulig forklaringen også i Borten Moes tilfelle ligger der den ofte ligger: Han har ikke vært bevisst nok på egen makt.

Folk med en litt mindre dose egenrådighet enn Borten Moe er i besittelse av, når kanskje ikke til topps i politikken. Men de innser at det er smart med en telefon til sjefen hvis de vurderer å bruke noen hundre tusen på aksjer som vil kunne stige kraftig i verdi neste gang sjefen drar utenlands med nye våpenløfter.

Fredag formiddag ville Borten Moe gjerne gjerne fortsette som statsråd. Han hadde da solgte problemaksjene, med tap, tidligere i uken. Men det var ikke nok til å bli sittende.

Støre har denne våren fått et gigantproblem med regjeringsmedlemmer som ser ut til å være privatpraktiserende innen habilitet:

Én inhabil statsråd kan kalles en personlig glipp.

To inhabile statsråder førte til spørsmål om parti-ukultur. Det krevde resolutt handling – og en statsrådavgang.

Tre inhabile statsråder og nok en statsrådsavgang på under to måneder gjør at søkelyset snus mot Støre selv. Spørsmålet om systemsvikt i hans regjering blir høyst plausibelt.

Støre kunne ikke stå i den debatten særlig lenge.

Det innrømmet også Borten Moe på fredagskveldens pressekonferanse. Han hadde ikke handlet tilstrekkelig varsomt. Han påpekte også at han er lei seg for den situasjonen han har satt regjeringen i, men bedyret at han ikke var bedt om å gå av.

Denne høsten hadde Jonas Gahr Støre planlagt noen tydelige grep i regjeringen for å signalisere nye satsningsområder. Men nok en gang må han heller ta grep på grunn av statsråders feilgrep. Et av grepene han nå bør ta, er et oppfriskningskurs i læreboken «Statsråders ABC».

