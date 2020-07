Se nøye på disse menneskene; ingen vil ha dem!

Tirsdag ble jeg oppringt av NRK Dagsrevyen som lurte på om jeg hadde noen kommentar til Siv Jensens siste utspill om redningsskip som menneskesmuglere.

Frp-lederen vil at den norske regjeringen må ta initiativ til at europeiske land iverksetter tiltak for å få slutt på menneskeflukten over Middelhavet.

«Vi kan ikke akseptere at dette skjer. Europa tvinges i kne av denne organiserte menneskesmuglingen», sier Jensen som har sett seg lei på dramaet på Middelhavet.

Tvinges i kne du?

Selv har jeg også sett meg lei.

Jeg har sett meg så jævlig lei av velfødde norske kvinner som fortsetter å mene at fargede mennesker bare kan drukne på havet.

Du skjønner det frøken Jensen, jeg gjentar til det kjedsommelige:

Det er INGEN redningsskip i Middelhavet akkurat nå. Ocean Viking ligger til kai.

Det gjør de få andre sivile skipene også.

Smuglerne driter i hvor de bittesmå, sivile redningsskipene som av og til er - og stort sett ikke er - måtte befinne seg.

Hvor lenge kan vi fortsette vår globale likegyldighet og påstå at vi selv har sett oss lei av andres nød?

Det er et enkelt regnestykke:

Middelhavet er 2,5 millioner kvadratkilometer stort. Hvor mye tror du en skute på 60 fot klarer å rekke over på en dag? Båtflyktningene kom før redningsskipene - ikke omvendt.

Jeg har intervjuet over 100 menneskesmuglere og grenseloser de siste femten årene.

Ikke én eneste en av dem sier at de tar i betraktning om det ligger et lite skip som kanskje redder noen der ute.

Det har ikke vært et eneste redningsskip i Middelhavet i hele vår, likevel har tre ganger så mange mennesker på flukt tatt seg over den sentrale delen av Middelhavet som i fjor, de fleste har ankommet Malta, som faktisk snart kneler.

I snitt har tre mennesker om dagen druknet så langt under coronapandemien.

Deres liv har selvsagt ikke noen verdi i døden når de ikke blir sett på som verdige liv i live. Dette er ikke liv verdt å sørge over, hverken her eller der.

Akkurat nå ligger det libanesiske handelsskipet Talia og flyter rundt i Middelhavet med 52 mennesker ombord og de får ikke legge til i noen havn.

Tror du det hindrer noen i å sette ut i natt? Nei, for når kona di er voldtatt til det ugjenkjennelige, ungene dine sulter ihjel foran uttørkede åkere og du selv har sittet to år i libysk torturkammer har du liksom ikke så mye igjen å tape!

Så hjelp dem der de er du frøken Jensen men få ut fingeren for som du ser på disse menneskene ombord i kvegskipet Talia så begynner det å haste.

Se nøye på disse menneskene; ingen vil ha dem!

Dersom du faktisk vil hjelpe dem der de er akkurat nå, så hjelp oss å hjelpe dem. De er på Malta, i det andre landet mitt, der politikerne snur hver stein for å prøve å huse dem i EUs minste land mens vi legger ned mottak etter mottak.

Flere hundre mennesker sover på gaten i Malta akkurat nå og sammen med tre maltesiske organisasjoner prøver vi å gjøre alt vi kan for å hjelpe dem der de er.

Vi er også lei, drittlei av at våre politikere ikke skjønner at Black Lives Matter - også på Middelhavet!

Innlegget er først publisert på Quintanos facebookprofil. Quintano er også stemmen bak facebooksiden Budbringeren fra Helvete