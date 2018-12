Redaktør for Næringspolitikk.no og daglig leder i kommunikasjonsselskapet Hodene AS

Det er noe eget når tidligere politiske rådgivere, nå kommunikasjonsmedarbeidere gir seg i kast med tastaturet for å forsvare den ene eller andre politiske løsningen.

Kristelig Folkepartis interne maktkamp har nådd tabloidavisene. Først ble det avslørt at partileder Knut Arild Hareide hadde sondert mulighetene for samarbeid med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Førstesideskandale!

Så viser det seg at Hareides nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, har hatt møte med Erna Solberg og sondert muligheter for regjeringssamarbeid. Solberg og hennes folk har, som de fleste har fått med seg, lansert ideen om å endre abortloven. To førstesideskandaler!

Begge sonderingene har vært kjent i media, publisert og kommentert. Det «nye» er at VG denne uken har «avslørt» innholdet i sonderingene til Ropstad og Bollestad. Hvem som har snakket med hvem, og hva de har snakket om. På toppen av det har Hareide sagt at han kjente til det, men likte det ikke helt. Skulle bare mangle, han sonderte jo med Arbeiderpartiet.

Les også: KRF – partiet for enhver anledning



I sosiale medier har det kokt over av kommentarer. Spesielt aktive har tidligere politiske rådgivere som nå står på lønningslisten til interesseorganisasjoner vært, mer eller mindre selvutnevnte miljøkapasiteter og hang-arounds-tastaturkrigere. De hiver seg på i sosiale medier og skal ta eller forsvare den ene eller andre parten.

Hallo, er Erna verre enn Jonas?

Er den ene sonderingen verre enn den andre?

Ja, sier alle. De andre er verst.

Alle har nok rett. De man er uenige med er alltid verst.

For, det står om hvem som skal styre landet. Erna eller Jonas. En fortsatt borgerlig regjering eller en ny rødgrønn. Midt oppe i alt dette skal det forhandles om statsbudsjett. Nå ønsker taperne fra striden om Kristelig Folkepartis regjeringstilhørighet omkamp. Nytt landsstyremøte i Kristelig Folkeparti fordi Ropstad har sondert verre enn Hareide. Forhandlingene om statsbudsjettet må sogar stoppes, hevder de røde taperne i KrF.

Les også: Arbeiderpartiets «middelklassebudsjett» - Jonas Gahr Støre



I mellomtiden sitter næringslivet med hjerte i halsen og frykter særavgifter i hytt og pine. Trøsten kan være at de er relativt godt forberedt. Alle partier som ønsker inndekning pleier å spørre Finansdepartementet til råds. Svarene finner man ved å søke litt på statsbudsjettet.no.

Da er det mulig å få partiene i tale og advare FØR avgiftene skytes opp på nivå med fulle familiefedre og deres raketter på årets siste dag: Begge deler er like farlig og det er om å gjøre å dukke.

For det er tvilsomt om Erna er verre enn Jonas. Selv om alle har rett, uansett hvem du spør.

Les også: Høstens viktigste bokutgivelse



Kommentaren er først publisert på Næringspolitikk.no