Allerede lørdag er det meldt ruskevær med liten storm og snø på Kvænangsfjellet i Nord-Troms. Håpet er at man nå skal slippe å stenge ferdselen over fjellovergangen. Med delåpningen er Nye Veiers nordligste prosjektstrekning godt på vei til å ferdigstilles.

– Dette er vår julegave til de som trafikkerer Kvænangsfjellet og E6 i nord, sier Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland i en pressemelding.

Prosjektet del-åpner et halvt år før opprinnelig planlagt.

– Når vi så at det var mulig med en delåpning før tiden, har det vært viktig for oss å kunne ta ut trafikantnytten så raskt som mulig – uten at det gikk på bekostning av sikkerheten. Det er jo et poeng at trafikantene slipper fullt så mange stengninger som de er vant til denne vinteren som kommer, forklarer Aanesland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Det er her, i Nord-Troms, den værharde fjellovergangen Kvænangsfjellet ligger. Foto: Nye Veier

Slipper omkjøring via Finland

Prosjektområdet er opprinnelig 25 kilometer langt, og strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune, og en bit inn i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark. Fjellovergangen regnes som værhard, og stenges regelmessig om vinteren.

Eneste omkjøring er om E8 i Finland.

Prosjektet skal sikre fremkommelighet og forutsigbarhet, samt øke samfunnssikkerheten gjennom å bygge et fremtidsrettet, miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem over Kvænangsfjellet og langs E6 i prosjektområdet.

Det bygges to tunneler: Mettevolltunnelen (2460 meter) og Kvænangsfjelltunnelen (2350 meter), i tillegg til 8,6 kilometer ny vei i dagen. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig i september neste år. Nye Veier planlegger en markering av delåpningen 22. januar neste år.