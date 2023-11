Besøkende til Amsterdam vil neste år oppleve kraftig økning i avgifter på overnatting, turer med kanalbåter og landgang fra cruiseskip.

Bystyret i Amsterdam beskyldes for å være fiendtlig mot reiselivsnæringen, fordi politikerne i storbyen setter opp gebyrene for overnatting og cruise fra årsskiftet. Etter nyttår økes overnattingsavgiften fra dagens sju prosent til 12,5 prosent.

I tillegg vil avgiften som pålegges turister som kjøper billett til et kanalcruise i fremtiden være 2,5 euro (cirka 30 kroner). Også skatten for cruiseturister i den nederlandske hovedstaden øker fra dagens åtte euro (cirka 94 kroner) til 14 euro (cirka 164 kroner) i 2024.

Økningene har endt opp med å bli høyere enn det bystyret i Amsterdam opprinnelig varslet i september, og det kritiseres av European Tourism Association (ETOA), som er en bransjeorganisasjon for turoperatører i Europa med 1100 medlemmer, skriver Standby.dk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppfattes som fiendtlig



Bransjeorganisasjonen slår fast at med disse økningene lever Amsterdam – etter ETOAs syn – opp til byens rykte som den største innkreveren av lokale skatter i Europa.

– Å justere budsjettene som ble presentert i september, bidrar bare til oppfatningen om at Amsterdams nåværende politiske ledelse er fiendtlig mot turisme og opportunistisk til økonomien. Det er helt klart at avgiftene vil få negative konsekvenser for både de lokale aktørene så vel som de internasjonale fritids- og MICE-kjøperne (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions, red.), som allerede har solgt for 2024, mener ETOA.

Amsterdam har tidligere blant annet lansert en såkalt «stay away»-kampanje, som i hovedsak har hatt som mål å få yngre britiske turister til å feriere andre steder dersom deres primære formål med besøket var å slå seg løs og herje rundt i byen med rykte som ekstremt frigjort når det gjelder sex og rus.