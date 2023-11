Rekordtidleg åpning i Myrkdalen

– Allereie laurdag 1. november opnar me delar av skisenteret, og me er veldig glade for å kunna invitera gjestene våre på ski allereie no, seir John Ivar Norheim, dagleg leiar i Myrkdalen Fjellheisar, i ei melding.

– Myrkdalen er kjent for å vera snøsikker og no siktar me på at skiheisane går heilt fram til mai, fortel Norheim vidare.

Så langt i år har det kome lite natursnø, både i Myrkdalen og på Vestlandet elles, men så fort det blei kaldt nok heiv dei seg rundt og starta snøkanonene. Trass relativt milde vêrforhold har fjellandsbyen klart å produsera nok kunstsnø til å opna Myrkdalsekspressen og løype 1, Badnabakken, Mikkeltrekket og Mikkelinetrekket.