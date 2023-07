Retten til å svømme uten topp har vært nedfelt i katalansk likestillingslov siden 2020. Men flere offentlige bassenger fortsatte å avvise kvinner som brukte denne retten.

Derfor har den katalanske regjeringen har minnet offentlige svømmebassenger om at de ikke kan forby kvinner å gå toppløse, skriver Euronews Travel.

Det er også ulovlig å diskriminere kvinner som velger «en badedrakt som dekker flere deler av kroppen», for eksempel «burkini» eller hel badedrakt, skriver Facebook-gruppen Ditt Spania.

Etter sommeren 2022 hevder den katalanske regjeringen at de mottok flere klager på diskriminering i offentlige svømmebassenger. Den katalanske regjeringen holder også fast på at en kvinne heller ikke kan utestenges fra å amme i et kommunalt svømmebasseng.

Kvinner kan heller ikke nektes å bade i burkini i offentlige bad i Catalonia, Spania. Illustrasjonsfoto fra Malaysia.

Toppløse uansett kjønn

Catalonia er en autonom region i Spania, og har Barcelona som sin hovedstad. På denne nettsiden finner du oversikten over de offentlige bassengene i Barcelona.

Nå har den katalanske regjeringens avdeling for likestilling og feminisme skrevet et brev til by- og rådhusene i regionen og minnet dem om deres forpliktelse til å tillate toppløse svømmere uansett kjønn.

– Å hindre kvinner i å gå toppløse «ekskluderer en del av befolkningen og krenker hver persons frie valg med hensyn til deres kropp». Lokale myndigheter må forsvare seg mot diskriminering av ethvert motiv... inkludert kjønn, religiøs overbevisning eller klær, heter det i brevet.

Feministgruppen Mugrons Lliures (Free Nipples) har ønsket avgjørelsen velkommen.

– Dette er et likestillingsspørsmål: Menn kunne [gå toppløse] og kvinner kunne ikke. Vi vet ikke hvorfor de har tatt så lang tid, men vi er veldig glade, sier talskvinne Mariona Trabal ifølge Euronews.

De offentlige basseng-eierne i spanske Catalonia, som her i Barcelona, risikerer 500 000 Euro i bot dersom kvinnene ikke får bade uten BH, på samme måte som menn.

Tidlig seksualisering



Og noen bassenggjengere deler denne oppfatningen:

– Jeg ville gå toppløs, selvfølgelig ville jeg det, og mange ganger har jeg blitt bedt om å dekke til, sier en kvinnelig spansk svømmer.

– Alle skal stå fritt til å gå uten topp hvis de ikke har lyst. Jeg forstår at i et privat basseng er man underlagt hva eieren bestemmer, men i offentlige bassenger må vi gå likt for menn og kvinner. Hvis mennene ikke har på seg en topp, trenger vi heller ikke bruke en, samstemmer en annen kvinne.

Den venstreorienterte katalanske regjeringen lanserte i fjor en kampanje for å normalisere at kvinner går toppløse hvis de vil.

– Seksualiseringen av kvinner starter når de er unge, og den følger oss hele livet. At vi må dekke til brystene våre i noen områder er beviset, heter det i en video som ble utgitt som en del av kampanjen.