Fuglekvitter er naturopplevelsen nordmenn er mest redd for å miste

WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv har gjort en undersøkelse av hvilken opplevelse nordmenn er mest redde for at skal gå tapt når naturen og klimaet endrer seg. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB