Sommerferien står snart for tur for mange nordmenn, og mange har tenkt seg til sydligere strøk.

Men ferien kan bli spolert av sykdom. Et vanlig fenomen er såkalt «feriemage», altså magetrøbbel under ferien. Når vi er på reise innebærer det ofte en endring i daglige rutiner og kosthold. Det er derfor vanlig å oppleve problemer med fordøyelsen under feren.

Gunnar Hasle, overlege ved Reiseklinikken, forteller at hvis man reiser i land med dårligere mat- og vannhygiene enn i Norge, er det om lag 30 prosent risiko for å få ødelagt én eller flere av dagene med diaré.

– Dette er smittestoffer noen andre har skilt ut gjennom avføringen. For noen smittestoffer, som for eksempel norovirus, skal det så lite til at indirekte kontaktsmitte, altså via ting noen har tatt på, kan være nok til å bli smittet. Om man får i seg smittestoffer man ikke er immun mot kan man få diaré. Typisk går en turistdiare over av seg selv i løpet av fire til fem dager, sier han til ABC Nyheter.

Hasle trekker eksempelvis frem ferier i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten hvor mat- og vannhygienen er dårligere enn i Norge.

– Har du noen tips til hvordan man kan unngå magetrøbbel under ferien?

– Vi sier til folk at de må vaske eller desinfisere hendene før de spiser, og at de må bruke sansene: Om maten lukter eller smaker vondt eller ser dårlig ut må du ikke spise den, svarer Hasle.

Salatbarer kan by på problemer

Apotek 1 opplyser til ABC Nyheter at de opplever økt salg av melkesyrebakterier frem mot sommeren, og at det av erfaring er økt salg de neste par ukene frem mot feriestart.

Farmasøyt Eirik Rustan i Apotek 1 sier diaré er et av helseproblemene som rammer turister flest.

Den hyppigste årsaken til turistdiaré er en bakterie som spres med forurenset mat og drikkevann, forteller farmasøyt Eirik Rustan i Apotek 1. Foto: Apotek 1

– Mange opplever dessverre å få ferien ødelagt av magetrøbbel. Treg mage på tur er heller ikke uvanlig. De viktigste rådene er å få i seg nok væske, spesielt når vi reiser til varmere strøk eller er på lange turer utendørs. I tillegg er god håndhygiene, nok bevegelse og å gå på toalettet når man kan gode råd, sier han til ABC Nyheter.

Den hyppigste årsaken til turistdiaré er en bakterie som spres med forurenset mat og drikkevann, ifølge Rustan.

– Typisk for denne bakterien er at man får i seg smitten gjennom munnen. Derfor er det viktig å ha god håndhygiene, enten å vaske hender eller ha med seg hånddesinfeksjon, sier han.

I tillegg kan det være lurt å passe på hva du spiser og drikker.

– I ferien spiser vi ofte nye og spennende matretter. Som regel går det bra, men noen matvarer er velkjent for å kunne gi mageplager. Salatbarer kan for eksempel by på problemer dersom grønsakene ikke er vasket i rent vann, sier Rustan.

FHI: Unngå dette

Lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, mener det er viktig å sørge for at kjøtt og kjøttprodukter er tilstrekkelig godt stekt eller kokt for å forebygge mage- og tarminfeksjoner.

– Spesielt fjørfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt, mens det for andre kjøttprodukter holder at de er godt stekt på overflaten, sier hun til ABC Nyheter.

Lund oppfordrer til god håndhygiene etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltid.

– Unngå ikke-desinfisert drikkevann, og ved tvil om drikkevannskvaliteten benytte flaskevann, også ved tannpuss. Isbiter laget av forurenset vann er en vanlig smittekilde, sier FHI-legen.

Avslutningsvis påpeker Lund at for gravide er det ekstra viktig å følge de generelle rådene for å forebygge smitte via næringsmidler og gjeldene råd om mat og drikke ved oppholdet i utlandet.