Det californiske lufttransportselskapet Wisk Aero og Japan Airlines (JAL) har kunngjort et samarbeid for å introdusere helelektriske, autopiloterte fly til Japan.

I første omgang er det det japanske markedet selskapene tar sikte på - for senere å utvide til hele Asia og Stillehavsregionen.

Siden deler av Japan er lammet av tung veitrafikk, kan flytaxier tjene som en rask transportløsning.

Selskapenes mål er å legge grunnlaget for lufttaxier over hele landet dersom lanseringen av selvflygende eVTOL (elektrisk vertikal start og landing) blir vellykket.

222 km/t på 1200 meters høyde



Wisks lufttaxi forventes å ha en maksimal driftshøyde på 2500 til 4000 fot (760 – 1220 meter) med en rekkevidde på 144 kilometer og en cruisehastighet på 222 kilometer i timen.

Partnerskapet ble annonsert 9. mai 2023, og vil i tillegg inkludere Japan Airlines sin ingeniøravdeling, JAL Engineering (JALEC), for å etablere passende vedlikeholds- og driftsarbeid for Wisks sjette generasjons elektriske fly.

- Wisk og Japan Airlines deler en forpliktelse til sikker, tilgjengelig transport og for å sikre at tjenestene våre gir langsiktige fordeler for lokalsamfunnene vi betjener, Vi ser frem til å jobbe sammen for å bringe autonome hverdagsflyvninger til Japan og til å videreutvikle Advanced Air Mobility i den bredere APAC-regionen, sier Brian Yutko, administrerende direktør i Wisk, ifølge Aerotime.



Hvor ble fly-bilene av?



Japan Airlines hadde tidligere forventet å lansere flygende biler innen 2025 sammen med en avtale med flyleaseselskapet Avolon som ble signert i oktober 2021.

- Det har imidlertid ikke blitt gitt noen offisiell uttalelse eller oppdatering angående den kommersielle lanseringen av denne eVTOL selvflygende taxien i Japan siden den gang, skriver Aerotime.