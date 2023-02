HAVILA KYSTRUTEN: Alle avganger med Havila Polaris i mars er kansellert, og passasjerer som har booket tur kan få bli booket om til andre skip, få en senere tur med Polaris eller få pengene refundert, opplser rederiet i pressemelding.

Havila trenger en lisens fra den irske sentralbanken for å få løst ut sikkerhet og gjeld før rederiet kan ta imot Havila Polaris. Den lovte fristen på 10 dager er gått ut, og Havila kan ikke gjøre annet enn å kansellere inntil lisensen er på plass.

- Dette er sterkt beklagelig for våre kunder, vår oppdragsgiver, våre samarbeidspartnere, kystsamfunnene og ansatte. Dette en situasjon og prosess som vi trenger for å finne en løsning som vi samtidig ikke rår over. Den krever avgjørelser fattet uten vår påvirkning, og det håper vi alle har forståelse for, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.

Force majeure etter jordskjelvet

Samtidig har Tersan-verftet varslet forsinket levering av Havila Pollux på bakgrunn av force majeure etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia. Verftet har derfor varslet at leveringen av kystruteskipet er utsatt, foreløpig til slutten av april 2023. Havila Kystruten planlegger første rundtur i rute for Havila Pollux 27. mai 2023.

- Den tragiske jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har rammet hardt, og hos Tersan-verftet har et stort antall verftsarbeidere, og mange som jobber med Havila Pollux, reist for å hjelpe i katastrofeområdene.

- Vi har full forståelse for situasjonen Tersan står i som følge av dette og har stor sympati med alle berørte etter denne tragiske naturkatastrofen, sier Martini.