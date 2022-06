HOTELL: Scandic er den hotellkjeden med flest distriktsvinnere i kåringen av landet beste hotellfrokost.

Mer enn 400 hoteller har blitt vurdert i anerkjente Twinings Best Breakfast, som sist ble gjennomført i 2019. Når finalen avgjøres i høst, er totalt 11 Scandic-hoteller med i kampen om å vinne Norges beste hotellfrokost 2022.

– At vi leder an i årets frokost-NM er utrolig stas. Vi har vært ekstra spente på årets kåring, da det er over to år siden sist det ble arrangert på grunn av pandemien. At vi fremdeles er den hotellkjeden i Norge som tilbyr best frokost flest steder i landet er en fantastisk anerkjennelse, og vitner om at vi står støtt med vår unike frokostposisjon i Norge. Nå ser vi frem til den store finalen i oktober, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge, i en pressemelding.

Twinings Best Breakfast Twinings Best Breakfast regnes som uoffisielt NM i hotellfrokost. Konkurransen arrangeres årlig av Haugen-Gruppen som vurderer frokoster ved mer enn 400 hoteller over hele landet.



Deretter kåres én vinner i hvert distrikt, før man kårer vinneren av Norges beste frokost i oktober.



Frokostkåringen har vurdert hoteller i 19 distrikter basert på fylkesinndelingen før sammenslåingen i 2020.

Kriteriene hotellfrokostene vurderes ut ifra er blant annet kvaliteten på produktene, utvalg, presentasjon, informasjon til gjestene, service, atmosfære, renhold og ryddighet.



Twinings Best Breakfast arrangeres i år for 16. året på rad.

Varmmatbuffeten til frokost ved Hotell Norge by Scandic

Dominerer i frokost-NM

I dag ble det klart at Scandic kan skilte med majoriteten av distriktsvinnerne i Twinings Best Breakfast 2022. Scandic Ambassadeur Drammen, Hotel Norge by Scandic, Scandic Parken Ålesund, Scandic Hell, Scandic Valdres, Scandic Sunnfjord, Scandic Kristiansand Bystranda og Scandic Park Sandefjord er kåret til den beste hotellfrokosten i henholdsvis Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Vestfold.

I tillegg har Scandic Byparken, Scandic Nidelven og Scandic Ishavshotellet fått utmerkelse for fremragende frokost.

Også disse hotellene kan nå finalen til høsten.

– Det er svært gledelig at vi nok en gang befester vår posisjon som ledende i landet på frokost. Vi har et sterkt fokus på frokost året rundt og denne kåringen er bevis på at vårt arbeid gir resultater. Dette er først og fremst en velfortjent anerkjennelse til alle våre dyktige medarbeidere som står på hver eneste dag for at våre gjester skal få den beste starten på dagen, sier Asle Prestegard, administrerende direktør i Scandic Norge.

Trygve Hegnars investeringsselskap Periscopus eier 2,7 prosent av Scandic Hotels Group. De eier også Finansavisen og ABC Nyheter.