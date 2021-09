I første halvdel av 1900 tallet ble sundet mellom Nordre og Søndre Langøya i Nesodden kommune benyttet som avfallsdeponi for Oslo kommune. Ved avslutning av avfallsdeponiet i 1948 ble deponiet dekket til med jord, og det ble etablert en gresslette mellom de to opprinnelige øyene.

Etter at avfall kom til syne på gressletta i 2013, ble det gjennomført flere miljøtekniske undersøkelser på Langøyene. Undersøkelsene viste høye konsentrasjoner av miljøgifter og et behov for opprydding av forurensning på land og sjøbunnen. Derfor ble det kort tid etter igangsatt et arbeid med å planlegge oppryddingstiltak av forurenset grunn og sedimenter.

Oppgradering for et trygt og moderne friluftsområde

I 2020 startet Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune et omfattende oppryddingstiltak på Langøyene, med Veidekke Entreprenør AS som utførende entreprenør. Tiltakene innebærer blant annet tildekking av forurenset grunn på land og av sjøbunnen ned til 30 meters dyp, i tillegg til erosjonssikring i sjø og langs strandsonen.

Hensikten med oppryddingen er å sørge for at Langøyene trygt kan brukes av allmennheten som friluftsområde gjennom å hindre at mennesker kommer i kontakt med forurensede masser, forurenset vann og deponigasser, samt bedre den kjemiske og økologiske tilstanden i økosystemene med tilknytning til Langøyene. Følgelig kan tiltaket også knyttes opp mot blant annet FNs bærekraftsmål nr. 14 om å redusere alle former for havforurensning. I tillegg til oppryddingen skal det bygges ny kai med tilhørende serviceanlegg, og etableres nytt vann- og avløpssystem med tilhørende bygg.

Overvåking av miljøgifter i sjø

Som del av prosjektet gjennomfører Rambøll, i samarbeid med Cautus GEO, kontroll- og overvåkning av tiltakene i sjø i gjennomføringsfasen. Overvåkningen gjøres på oppdrag fra Veidekke Entreprenør AS.

-I sjø gjøres det i all hovedsak tiltak i to delområder. Dette er i buktene i den nordre og søndre delen av Langøyene. Arbeidet til Rambøll innebærer kontinuerlig overvåkning av partikkelspredning og miljøgifter i sjø, forteller prosjektleder og teamleder marin og ferskvann i Rambøll, Eivind Dypvik, i en pressemelding.

-Vi har benyttet såkalte turbiditetssensorer for å avdekke mengden partikler i vannet, sedimentfeller for å undersøke forurensningsinnholdet i partikler i vannet, og passive prøvetakere for å undersøke miljøgifter i vannet. I tillegg gjennomfører Rambøll sluttkontroll av oppryddingstiltakene i sjø for å dokumentere at miljømålene og øvrige tiltaksmål er oppnådd før prosjektets avslutning.

Arbeidene har pågått siden våren 2020 og vil avsluttes i slutten av 2021, slik at Langøyene kan åpnes for bruk av allmenheten våren 2022.