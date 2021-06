Europa åpner opp for turisme igjen

I fjor sommer førte nedstengningene til en brå stopp i turistreisene. Europas byer, strender, turistattraksjoner, små og store barer, familierestauranter og kjeder ble plutselig tømt for folk – og en uhyggelig stillhet la seg over by og land.

Covid-19 er fortsatt langt fra å være beseiret, men virustester og vaksinasjonsprogrammer gir håp om at sommeren i år blir mye mer livlig enn fjorårets.

EU er bare dager unna å lansere sitt EU-reisekort – både digitalt og på papir. Håpet er at det skal gjøre det lettere å ta imot mange reisende igjen.

Bestillinger tikker inn

Spania satser på å få tilbake rundt 70 prosent av turistene de hadde før pandemien, og Italia melder at bestillingene kommer som på løpende bånd.

Men turister utenfor EU vil likevel oppleve en rekke hindringer ved grensene, reglene varierer fra land til land og fortsatt krav om munnbindbruk og sosial avstand vil legge nok en klar demper på manges reiseiver.

EU-landene er nemlig klare på at de må unngå en fjerde koronabølge – selv om håpet er å få pustet liv i turismen igjen.

– Vi må klare å forene frihet til å reise med behovet for sikkerhet, oppsummerer den franske turistministeren Jean-Baptiste Lemoyne.

Her er et sammendrag av regler for noen av Europas viktigste turistland.

Frankrike:

Landet har laget et fargekodet kart som forklarer innreiseregler for ulike land. Borgere fra EU og «grønne land» som blant andre Australia, Israel og New Zealand slipper restriksjoner. Fra 1. juli vil dessuten Frankrike godta europeiske helsepass.

Fra land i oransje soner, deriblant Storbritannia og det meste av Asia og Afrika, vil selv vaksinerte måtte vise fram en fersk negativ coronatest. Men de vil slippe å gå i karantene, og de trenger ikke ha noen god grunn for å reise til Frankrike.

Ikke-vaksinerte fra oransje soner må ha gode grunner for å reise, og de må i sju dagers karantene. Reisende fra India og Brasil slipper ikke inn i det hele tatt.

Påbudet om å ha på munnbind både ute og inne vil fortsatt gjelde, men regler om portforbud vil oppheves 30. juni.

Spanias turistsektor har blødd kraftig under pandemien, nå håper myndighetene at færre restriksjoner vil føre til at mange turister kommer tilbake og kan nyte blant annet La Sagrada Família i Barcelona. Foto: AP-NTB Foto: NTB

Spania:

7. juni opphevet Spania regelen om at reisende fra EU skulle vise fram en fersk PCR-test.

Alle som er vaksinerte, kan få komme inn i landet, uavhengig av hvor de kommer fra. Men bruk av munnbind er fortsatt obligatorisk, også utendørs – dersom du ikke kan holde minst 1,5 meter avstand.

I solsteken på stranda må du tåle å gå med munnbind, der er det påbudt.

Både Madrid og Barcelona har opphevet sine portforbud, og barer og restauranter kan holde åpent fram til henholdsvis kl. 01 og 24.

Italia:

Reisende fra EU, Storbritannia og Israel må vise fram en negativ test som er ferskere enn 48 timer – og fylle inn en helseskjema, men de slipper nå å gå i karantene.

Reisende fra land som blant andre Australia, Thailand, Canada og USA må vise fram en negativ test, gå i 10 dagers karantene og deretter ta en ny test.

Reisende fra Brasil, India, Bangladesh og Sri Lanka slipper ikke inn.

Munnbind er obligatorisk – men i juli slipper folk å ha dem på ute. Et portforbud fra kl. 05 gjelder fortsatt, og bare fire mennesker kan sitte ved samme bord på barer og restauranter.

Folk soler seg på stranden utenfor Portugals hovedstad Lisboa. Foto: Armando Franca / AP/NTB

Portugal:

Alle reisende fra EU-land, Schengen-området (deriblant Norge) og Storbritannia må vise fram en PCR-test tatt for mindre enn 72 timer siden for å slippe inn i landet.

De samme reglene gjelder fra reisende fra blant andre Australia, Israel, New Zealand og Kina. Fra enkelte andre land må man dokumentere at det er nødvendig å reise inn i Portugal.

Reisende fra Sør-Afrika, Brasil og India må i isolasjon ved ankomst.

Sosial avstand og bruk av munnbind er påbudt. På strender og badeplasser må det være minst tre meter mellom parasollene.

Portugal skal slutte seg til helsepass-systemet 1. juli.

Hellas:

Landet håper å få tilbake rundt halvparten av turistene de hadde før pandemien slo inn. Reisene fra EU-land og Schengen-området er velkomne, det samme er reisende fra blant andre Canada, USA, Israel og Kina.

Men alle må fylle ut et helseskjema og framlegge bevis på at de har fått vaksine eller tatt en PCR-test for ikke mindre enn 72 timer siden. Man kan også legge fram attest på at man er immun etter å ha hatt en koronainfeksjon.

Munnbind er fortsatt obligatorisk både inne og ute.

Diskotek og innendørs kulturarrangementer vil være stengt. På restauranter kan seks personer sitte sammen rundt et bord.

Storbritannia:

Det vil også i sommer være vanskelig for reisende fra store deler av verden å komme inn i Storbritannia, som fortsatt har karantenekrav og krav om at man må ta dyre koronatester.

Turistnæringen satser derfor først og fremst på egne borgeres eventyrlyst.

Borgere fra noen få «grønne» land, som Australia, New Zealand og Island får komme inn dersom de viser fram en negativ covid-test.

Så får sommeren vise om reiseiveren overkommer de hindringene og reglene som fortsatt – i varierende grad – vil være på plass.