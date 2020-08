Testsenter åpnet på Flesland – flypassasjerer gikk rett forbi

Testsenteret på Flesland hadde sin første dag i drift søndag. Det ligger i ankomsthallen for utland og er Norges første covid-19-teststasjon på en lufthavn. Men foreløpig er det få som lar seg teste.

– Jeg testet meg for tre uker siden. Jeg vil bare komme meg fortest mulig fra flyplassen, sier Daniel (21) fra Nederland til Bergensavisen.

Han kom med et fly fra Amsterdam som hadde 149 passasjerer. Av dem var det kun utvekslingsstudenten Raphaela (23) som lot seg teste.

– Det er litt sjokkerende at kun jeg testet meg, for det er jo gratis. Men jeg tror mange er redd for å teste positivt og få ferien spolert, sier hun.

Overlege Bjarte Nore arbeider på teststasjonen, og sier han er fornøyd med selve testprosessen, men er skuffet over at så få testet seg. Han mener testingen kom som en overraskelse på mange, men at flere vil teste seg når de blir bevisste på tilbudet.

– Det kan være at en og annen er redd for å teste positivt, men jeg tror ikke det er den viktigste grunnen til at folk ikke tester seg, sier Nore.

En test tar bare noen sekunder, og nordmenn får svar ved å logge inn på Min Helse Norge, mens utenlandske vil bli oppringt med testsvaret sitt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog varslet fredag at myndighetene jobber med å etablere testsentre ved trafikknutepunkter og ankomststeder med mye trafikk «for å kunne identifisere smitte så tidlig som mulig».