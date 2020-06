Første fly til Kypros siden mars

– Etter to og en halv måned er øyas forbindelser til 19 andre land tilbake. Kypriotiske flyplasser åpner med optimisme når den første flygningen ankommer Larnaka fra Israel, sa transportminister Yiannis Karousos tirsdag.

Ifølge Larnaka-flyplassens operatør Hermes skulle fem fly ankomme fra utlandet tirsdag, og like mange dra fra øya. Aegean sto for den første avgangen med en flygning til Aten i morgentimene.

Et fly fra Israir Airlines ankom Kypros fra Tel Aviv på formiddagen. Karousos var selv til stede for å ønske de første utenlandske turistene velkommen på Larnaka-flyplassen, den største på øya. Paphos-flyplassen vest på øya åpner 21. juni.

På denne tiden av året pleier øya å være full av europeiske turister som vil nyte strendene med badevannet som er kåret til Europas beste av EU.

Turisme er svært viktig for Kypros, som nå lanserer seg som et relativt trygt reisemål mens coronaviruset fortsatt preger verden. Smitteraten på øya er under 1 og dødelighetsraten er svært lav. Myndighetene har registrert 970 smittetilfeller og 18 coronarelaterte dødsfall. Rundt 12 prosent av Kypros' innbyggere er testet for coronavirus.