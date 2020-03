Turselskapene skjerper miljøkravene – ser klimaparadoks

– Det er en kjempeutfordring, innrømmer leder Astrid Bergmål i Reise Virke under det norske statsbesøket i Jordan.

Hun og en rekke norske reiselivsaktører er med på turen for å vurdere steder de kan sende nordmenn til. I motsetning til lignende turer tidligere, har de stilt tydelige krav på forhånd til alle stedene som vil lokke til seg velstående norske turister.

– Vi har gitt tydelig beskjed om at attraksjonene de viser oss må jobbe aktivt med bærekraft. Hvis ikke, må de finne noe annet å vise oss, sier hun til NTB.

Denne kursendringen kommer til å bli førende for hele den norske reiselivsbransjen framover, mener Bergmål. Hennes opplevelse er at både store og små norske aktører slutter opp om det, blant annet gjennom Virkes veikart for bærekraft , som ble lansert i slutten av fjoråret.

– Må levere

Bergmål viser til undersøkelser de har gjort, hvor én av tre nordmenn svarer at miljøet er styrende når de skal velge ferie og at åtte av ti mener det er viktig å støtte opp lokalmiljøet der de reiser.

– Destinasjonene er nødt til å levere på bærekraft. Fram til nå har hovedfokuset vårt vært hva som er bra for norske turister å oppleve, og om det kan bli populært. Nå kommer grønt og bærekraftig reiseliv til å være et kvalitetskrav på samme måte som alt annet. Jeg tror det blir veldig vanskelig for dem som ikke forholder seg til det, sier Virke Reiseliv-lederen.

Hun nevner slitasje på naturen og hvordan turismen påvirker lokalmiljøet, både økonomisk og sosialt, som særlig viktig.

Kjempeutfordring

Onsdag skal de norske reisebyråene innom den verdensberømte oldtidsbyen Petra sammen med kongeparet, et sted som er rammet av masseturisme. Temaet her blir også bærekraft.

– Men hjelper det noe om Petra blir mer bærekraftig når nordmenn ofte slipper ut massevis av klimagasser for å fly dit?

– Ja, det gjør det. Vi kommer ikke unna at det er utslipp, og det er en utfordring. Samtidig jobber bransjen hardt for å redusere utslippene, blant annet ved å velge nye fly som slipper ut mindre. Men det som skjer lokalt, for å ivareta disse stedene, blir ikke mindre viktig av det, sier Bergmål.

– Bjørnetjeneste

Hun påpeker at folk vil fortsette å reise, og at mange har bestemt seg for hvor de vil dra.

– Da blir det uansett utslipp. Men når de først kommer ned til for eksempel Jordan, har det jo noe å si hvordan de takler turiststrømmen lokalt, hvor mye slitasje det gir, og hvordan det påvirker lokalsamfunnet, sier hun.

Og legger til:

– Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi tenker at det ikke er vits å bry seg fordi det uansett kommer utslipp.