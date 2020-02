Japan bekrefter 60 nye virustilfeller på cruiseskip

Til sammen er rundt 130 passasjerer nå bekreftet smittet. Det opplyser japanske myndigheter mandag, skriver Nippon Television News24.

Cruiseskipet har blitt satt i karantene etter at en passasjer som gikk i land i Hongkong i forrige måned, ble diagnostisert med viruset.

Skipet har ligget i havn i Yokohama-bukta siden mandag i forrige uke. 3.700 passasjerer befinner seg om bord i skipet.

Passasjerene har blitt bedt om å holde seg inne i lugarene sine, og mange av dem har lugarer uten vinduer. Passasjerer med innvendige lugarer får lov til å gå ut på dekk 1,5 timer om dagen, med strengt tilsyn og under forutsetning at de holder en avstand på minst én meter. Skipet har derfor tidligere blitt omtalt som «et flytende fengsel».

Helsemyndighetene uttalte mandag at rundt 600 mennesker om bord er i akutt behov for medisin og at rundt halvparten av dem mottok medisinske forsyninger i løpet av helgen.

Cruiset, som startet fra Yokohama 20. januar, skulle egentlig ha vært ferdig 4. februar. Karantenen er ventet å vare til 19. februar–14 dager etter at isolasjonen begynte.