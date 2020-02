Tidligere Avinor-sjef: Flytilbudet i distriktene kan bli dårligere

Fram til nå har de såkalte FOT-rutene, altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer, vært Samferdselsdepartementets ansvar. Men fra 1. januar ble ansvaret flyttet over til fylkeskommunene, som en del av regionreformen .

Quale sier til NRK at han frykter man med dette vil miste helheten i rutetilbudet. Både han og Luftfartsutvalget, som han leder, ville at staten skulle gjennomføre en konsekvensutredning av den politiske beslutningen før den skulle tre i kraft.

– Vi mener det burde vært gjort før man besluttet å sette ut dette ansvaret. Spesielt i grisgrendte strøk, der vi har disse såkalte FOT-rutene, er det viktig at man ser helhetlig på det, sier Quale, som peker på at en av konsekvensene kan bli oppstykking av rutetilbudet etter fylkesgrenser.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), avviser at dette vil bli et problem, men sier at det forutsetter at staten bevilger nok penger.

– Når vi skal ta over en oppgave, må midlene følge etter, eller så blir det jo et dårligere tilbud, sier Berntzen.