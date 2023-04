BRYLLUP: Las Vegas, USA har fått et nytt fargerikt bryllupskapell: Nå kan du gifte deg på The Punk Rock Museum.

Brudeparet kan glede seg til å få et snapsglass hver til minne om den store dagen.

- Punkkulturen har til en viss grad alltid forsøkt å stå i motsetning til de borgerlige dydene som har vært toneangivende i samfunnet, og derfor er det nok få som ved første øyekast setter likhetstegn mellom punkrock og ekteskap. Det kan imidlertid være at denne oppfatningen må endres i fremtiden, da muligheten for å gifte seg er en av opplevelsene det nyåpnede museet dedikert til punkrock, skriver reisenettstedet Standby.dk.

Museet ligger i Las Vegas, en by som har gjort det å gifte seg til en stor attraksjon i seg selv.

Dette har skjedd på bakgrunn av lovgivningen i den amerikanske delstaten Nevada på området, som er innrettet på en slik måte at det er både enkelt og raskt å la seg smi i Hymens lenker.

Det første brudepar et som blevgift på The Punk Rock Museum. Foto: The Vox Agency

To snapsglass og en hengelås



Som et resultat av de mange bryllupene som finner sted i byen hvert år, er det i dag mer enn 50 bryllupskapeller langs hovedgaten, populært kjent som The Las Vegas Strip.

Her er det for eksempel mulig å få en Elvis-imitator til å utføre bryllupet.

De som velger å gifte seg på The Punk Rock Museum har muligheten til å velge mellom to ulike pakkeløsninger.

Den ene heter Partners in Crime, og her må paret selv ha med seg en prest eller annen person som har nødvendig autorisasjon til å vie dem.

Denne pakken er beregnet på personer som ønsker å gifte seg raskt, da den kun gir adgang til kapellet i en fjerdedel av museets vanlige åpningstid, og gjester kan ikke tas med.

Til gjengjeld inkluderer vielsen blant annet to snapsglass med museets logo og en hengelås, som enten kan tas med hjem som et minne om dagen eller henges på et gjerde beregnet for formålet, for å symbolisere at du har besøkt museum.

Till Death Do Us Punk

Den andre pakkeavtalen heter Till Death Do Us Punk. Den retter seg mot par som ønsker å gjøre noe ekstra ut av bryllupet. Det er for eksempel mulig å ta med inntil 25 gjester, og man får tilgang til både museet og tilhørende bar en time utenom åpningstid.

I tillegg til snapsglasset og hengelåsen lar Til Death Do Us Punk-pakken også paret feire den store dagen med sine gjester, da den blant annet inkluderer en flaske champagne, baren holder åpent etter seremonien, og enten 25 cupcakes eller en bryllupskake.

Museet åpnet offisielt 1. april i år med et ønske om å gi besøkende et innblikk i punkkulturen og hvordan den har utviklet seg gjennom fem tiår.

Museet har både egen bar og et såkalt jam-rom, hvor museumsbesøkende kan spille instrumenter donert av punkmusikere som Pete Koller fra bandet Sick Of It All. Han har donert en gitar til The Punk Rock Museum.