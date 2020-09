Thailandsk nasjonalpark sender turistenes forsøpling i retur

Myndighetene i Khao Yai nasjonalparken ikke langt fra hovedstaden Bangkok har sett seg lei forsøplende turister. Nå melder Thailands miljøminister at søppelet vil bli sendt i retur gjennom posten, melder BBC.

«Avfallet ditt vil bli sendt tilbake til deg», advarer miljøminister Varawut Silpa-archa i en Facebook-post der han har vedlagt et bilde av søppel samlet i en pappeske, klare til å bli sendt til sine rette eiere. Med «bosset» ligger også en høflig hilsen der det står;

«Du glemte disse tingene da du besøkte Khao Yai-nasjonalparken».

Sender søppel-pakker til utlandet

Miljøministeren melder at han allerede har sendt pakker avgårde så langt som til Sør-Korea.

Han melder også at forsøplingen vil bli registrert av politiet og man kan risikere bøter på opp mot 100.000 baht, tilsvarende nesten 30.000 norske kroner.

Parkmyndighetene sier avfallet kan utgjøre en fare for dyrene i nasjonalparken, som kan forsøke å spise det. Khao Yai strekker seg over 2000 kvadratkilometer og er landets eldste nasjonalpark kjent for sine idylliske fossefall, rike dyreliv og flotte utsikt.

