Fredag kom thailandske myndigheter med nyheten om et bekreftet smittetilfelle av covid-19. Landet var det første til å bekrefte et tilfelle av coronaviruset utenfor Kina 13. januar, og har lenge operert med strenge restriksjoner.

Turismesektor i ruiner

Tiltakene har ført til at landet har gått klar av lokale smittetilfeller siden mai, men de økonomiske konsekvensene har vært enorme. Ifølge CNN opplever myndighetene økt press om å gjenåpne grensene for turisme. Etter flere måneder med reisestopp ligger landets turismesektor i ruiner.

Det nylig bekreftede tilfellet skal være en 37 år gammel mann som testet positivt på en politistasjon i Bangkok. Mannen testet positivt etter å utviklet symptomer i arresten. Landet har opplevd positive testsvar fra innreisende til landet, men ingen blant de lokale innbyggerne. Samtlige innreisende er pålagt en 14 dager lang karantene, noe som har holdt den lokale smitten i sjakk.

Normalt ville strendene i Phuket være stappfulle av badeglade turister. Nå står de øde og forlatt i møte med coronaviruset. Foto: Stringer / Reuters

Største knekken på 22 år

Så langt har Thailand 3431 bekreftede smittetilfeller og 58 dødsfall som følge av coronaviruset. Tidlig i mars innførte landet et innreiseforbud for alle uten thailandsk statsborgerskap. Dette har i stor grad beskyttet landet mot smitte, men det har kostet den populære feriedestinasjonen dyrt.

Ifølge CNN opplever landet den verste økonomiske nedgangen i Asia på 22 år, med 12,2 prosent nedgang. Seniordirektør ved Bank of Thailand peker på turismen.

– Det er avgjørende for thailandsk økonomi at vi gjenoppliver reisesektoren i høst og inn i neste år, sier Don Nakornthab til CNN.

Han understreker at en gjenåpning må skje under kontrollerte forhold, og frykter en ny smittebølge.

– Hvis vi rammes av en ny smittebølge, forårsaket av turismen, så vil Thailand få store problemer, sier Nakornthab.

Et barn sitter på en ellers tom terminal på Phuket flyplass. Snart vil turister ønskes velkommen hit. Foto: Mladen Antonov / AFP

Turisme med restriksjoner

Landet begynner sakte men sikkert å ønske turister velkommen til Thailand. I første omgang vil innreise bli tillatt til Phuket, hvor de pålegges 14 dagers karantene inne på turistområdet. Det vil bli innført strenge restriksjoner på de lukkede områdene som gjør at besøkende vil kunne dra på stranden, gitt at de oppholder seg innenfor sitt område. De vil bli testet for covid-19 ved ankomst til Thailand, samt ved slutten av karanteneperioden.