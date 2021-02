Det blir høye strømregninger resten av vinteren

– Så klart det er ganske dyrt i år, men det er ikke så mye forskjellig fra første kvartal 2019 for eksempel, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til NTB.

Det var fjoråret som var uvanlig. Dette er neppe en trøst i disse dager, men i 2020 var det den laveste strømprisen på 18 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Da var gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, på 20,7 øre per kilowattime.

Rekord sist fredag

I år ble satt rekord på fredag for bruk av strøm i Norge (12. februar). Vi har aldri brukt så mye strøm som vi gjorde mellom klokken 9 og 10, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette påvirker strømprisen, selv om det ikke er mangel på vann i magasinene. Vannmagasinene i landet har normalisert seg etter at de bli fylt opp i 2020.

– Hvis det er høyt forbruk som er helt på kapasitetsgrensen blir det veldig dyrt, forklarer kraftanalytikeren. Dette henger sammen med hvor mye produksjonskapasitet som er tilgjengelig. Da er vi faktisk avhengig av import for å dekke forbruket, sier kraftanalytikeren.

Djupskås har anslått hvordan prisene vil utvikle seg i ukene framover til 1. april og påsken (første kvartal). Den viser at prisen i år vil ligge litt over det som er forrige normalåret, som var i 2019.

En gjennomsnittshusholdning som bruker 20.000 per kilowattime i året, må være forberedt på å betale 4.432 kroner for strømmen for første kvartal i 2021. På toppen av dette må alle forbrukerne betale nettleie fra det lokale nettselskapet. I 2020 var den tilsvarende strømregningen for første kvartal på 1.717 kroner og i 2019 var den på 4.316 kroner.

Inkassoselskaper

Det er ingen trøst for forbrukerne at strømregningen egentlig er tilnærmet normal.

Inkassoselskapene merker at flere sliter med regninger. Flere av dem som er permittert som resultat av koronarestriksjonene, er de lavtlønte. Mange har ikke ekstra penger å bruke når inntektene krymper.

– I fjor høst så vi en økning i antall inkassosaker knyttet til husholdninger som ikke betalte strømregningene sine. Den trenden har fortsatt så langt i år. Dette er utgifter som man normalt prioriterer å betale, og økningen i slike inkassosaker tyder på at flere har fått dårligere råd under pandemien. I tillegg har strømprisene gått kraftig opp nå i vinter, noe som legger et økt økonomisk press på en del husholdninger, sier kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Lindorff.