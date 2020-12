Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder kroner i gebyr til dagligvarekjedene for prissamarbeid

Konkurransetilsynet mener kjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser, skriver tilsynet i en pressemelding tirsdag.

Kjedene har vært enige om å gi prisjegere tilgang til hverandres butikker for å hente inn omfattende prisinformasjon, og har også aktivt fulgt opp denne enigheten. Samarbeidet har pågått siden 2011.

Kan ha ført til høyere priser

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å koordinere prisingen, og at dette kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han legger til at kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt.

– Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, sier han.

Våren 2018 foretok Konkurransetilsynet en uanmeldt kontroll hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattende beslag i interne dokumenter hos kjedene.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover.

Avsluttet praksisen

I november varslet Norgesgruppen at de ville utestenge konkurrentenes prisjegere. Selskapet skrev at de var kjent med at Konkurransetilsynet mener kjedenes gjensidige adgang til hverandres lokaler gjennom prisjegerne, kan være problematisk, og at de siden i mars skal ha forsøkt å opprette dialog med Konkurransetilsynet om ordningen, uten å høre noe tilbake.

Tilsynet varsler nå at Norgesgruppen ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner.

Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.

Ap frykter alvorlig tillitsbrudd



Dagligvarekjedene har fått lov til å utvikle en ukultur som begrenser konkurransen, mener Arbeiderpartiet.

Konkurransetilsynet varslet tirsdag til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid.

– Dagligvarekjedene har fått lov til å utvikle en ukultur som begrenser konkurransen og gjør at norske forbrukere har måttet betale for mye for dagligvarene, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

– Hvis Konkurransetilsynets avdekking av ulovlig prissamarbeid stemmer, er det et alvorlig tillitsbrudd overfor norske forbrukere, legger han til.

Aasland mener konkurransen i dagligvaremarkedet skulle hatt langt større oppmerksomhet tidligere, og han setter spørsmålstegn ved hvorfor Konkurransetilsynet ikke har reagert tidligere.

Coop om milliardgebyr: – Dette er fullstendig absurd

Coop mener Konkurransetilsynet har gjort en tabbe når de nå varsler milliardgebyr til dagligvareaktørene i forbindelse med bruken av prisjegere.

– Jeg er helt sjokkert og mener det er fullstendig absurd. Det er rett og slett en grov tabbe fra Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til NTB.

Tirsdag morgen varslet Konkurransetilsynet at de vil ilegge de tre største dagligvareaktørene, Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, til sammen 21 milliarder kroner i gebyr fordi tilsynet mener at bruken av prisjegere kan ha ført til høyere priser for kundene.

Bjørn Takle Friis avviser at de har brutt konkurranseloven og viser til at det har vært åpenhet om bruken av prisjegere siden aktørene inngikk avtalen som ga tilgang til hverandres butikker i 2010.

– Vi hadde aldri fått de ekstreme rundene med priskriger

– Vi mener bruken av prisjegere har styrket konkurransen og at det har bidratt til priskriger som har kommet forbrukerne til gode. Vi hadde for eksempel aldri fått de ekstreme rundene med priskriger, som nå i julen, om det ikke var for at vi kunne se på prisene til hverandre, sier han.

Gebyrvarselet kommer etter at Konkurransetilsynet i 2018 gjennomførte en razzia hos dagligvarekjedene.

– Vi har hatt dialog med Konkurransetilsynet underveis etter dette, og de har også en veiledningsplikt. Hvis de mener at prisjegerne har svekket konkurransen, har Konkurransetilsynet ført forbrukerne bak lyset i ti år. Da må konkurransedirektøren og hans medarbeidere vurdere om de er skikket til å gjøre jobben de er satt til, sier Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektøren sier at de nå vil gå igjennom varselet.

– Vi vil skrive et tilsvar som skal bidra til at de tar til fornuften. Ellers blir det å ta det videre i rettsapparatet.