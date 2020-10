Tennislegende Boris Becker tiltalt: Skal ha skjult kjempeformue

Ifølge Evening Standard skal Boris Becker ha skjult over 12 millioner norske kroner fra britiske skattemyndigheter.

Pengene skal være plassert i utenlandske konto. Noen av inntektene skal også være kamuflert i eiendommer i Storbritannia.

I tillegg er han tiltalt for å ha gjemt unna trofé fra sine seire i Wimbledon. Det ene vant han som 17 åring i 1985.

Skrev idrettshistorie



Han ble den første useedede spilleren, den første tyskeren og den yngste som noensinne hadde vunnet Wimbledon-turneringen. Fire år senere vant han igjen.

Til sammen vant Becker 15 doubletitler og Davis Cup to ganger. Under OL i Barcelona i 1992 vant han doubleturneringen.

Bakgrunnen for tiltalen er den personlige konkursen i 2017. Becker anklages for ikke å ha spilt med åpne kort om hvilke verdier han faktisk satt på.

Noen av midlene skal være plassert på konti tilhørende hans tidligere kone og nåværende ektefelle.

Løslatt mot kausjon



Becker møtte i retten i London 22. oktober, men ble løslatt mot kausjon. Selv nekter Becker for all skyld. Saken er berammet i september 2021.

Tyskeren er en av verdens mestvinnende tennisspillere med til sammen 49 titler i løpet av sin karriere.

Han vant blant annet seks Grand Slam-titler og innkasserte store summer i pengepremier, til sammen om lag 235 millioner norske kroner, i løpet av 16 år, ifølge EkstraBladet.

Da Becker gikk konkurs i 2017 skal han ha hatt over en halv milliard kroner i gjeld.

Ba om diplomatisk immunitet



I juni 2018 påberopte Becker seg diplomatisk immunitet for å unngå rettssak. Becker var da utnevnt som Den sentralafrikanske republikks sport- og kulturattaché til EU.

– Avgjørelsen om å innlede konkurssak mot meg var både urettferdig og feilaktig. En gjeng anonyme og umedgjørlige bankmenn og byråkrater forledet meg inn i en unødvendig erklæring om konkurs, uttalte Boris Becker til sitt forsvar.

Etter at han la tennisracketen på hylla for godt har 52-åringen blant annet tatt oppdrag som ekspert og kommentator for BBC.