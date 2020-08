Renten på kredittkort opp 2 prosent i år

Selv om boliglånsrenter, innskuddsrenter, pengemarkedsrenter og styringsrenten har falt kraftig i år, er gjennomsnittsrenten på kredittkortbruk opp nesten 2 prosentpoeng, skriver Finansavisen.

– Dette er svært overraskende ut fra utviklingen i det generelle rentenivået, og en indikasjon på at prisdannelsen i markedet for forbrukslån følger andre mønstre enn for boliglån, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Renten på kredittkortgjeld har økt fra en snittrente på 18 prosent i januar til 19,73 prosent i juli.

For forbrukslån er gjennomsnittsrenten nå 14,3 prosent. Dette er ned et halvt prosentpoeng fra januar.

Så langt i år har usikret gjeld falt med 7 prosent, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) og Gjeldsregisteret (Evry).