Statnett vil senke nettleien for 2021

Dette skjer med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som følge av pandemien.

– Vi er inne i en nasjonal dugnad, og ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett i en pressemelding.

Etter en periode med større investeringer og økt tariff har Statnett i 2020 valgt å flate ut tariffen for vanlige forbrukere, mens industrikunder har betalt noe mer de siste årene.

Nå vil tariffsatsen for disse kundegruppene bli redusert neste år. Denne inntektsreduksjonen vil Statnett hente inn over flere år. Målet er en reduksjon på 20 til 25 prosent i tariffsatsen fra i år til neste år.

– Vi bygger et kraftnett for fremtiden, med mer fornybar kraft og betydelig elektrifisering. Disse kostnadene blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Målet er å gjøre dette uten at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, understreker Hundhammer.

Styret i Statnett har bedt ledelsen legge til rette for dette og søke myndighetene om tillatelse til å utsette inntekter. Endringene og konkrete satser vil også drøftes med Statnetts kundeorganisasjoner før tariffen for 2021 formelt vedtas innen 1. oktober.