Facebook har gått forbi direktereklame per post som det mest brukte innsamlingsverktøyet.

I fjor brukte 84 prosent av norske ideelle organisasjoner Facebook til å samle inn penger. Det viser en undersøkelse gjort av Norsk Innsamlingsråd og rådgivningsselskapet Deloitte, melder NRK.

Det er en økning på hele 40 prosent siden året før.

Av de 57 ideelle organisasjonene som er med i undersøkelsen, inngår blant annet Amnesty, Frelsesarmeen, Norges Røde Kors og Redd Barna.

– Mange av våre medlemmer har fått inn mange millioner kroner via bursdagsinnsamlinger, men også egne innsamlingsaksjoner på Facebook i år, sier generalsekretær i Norges Innsamlingsråd Siri Nodland til NRK.

Hun tror at tallene for 2018 vil vise «en eksplosiv økning i hvor mye som er samlet inn via Facebook».

Barn engasjerer ekstra

Sykehusklovnene er en av organisasjonene som har fått et oppsving takket være pengeinnsamlinger på Facebook. I år regner de med å samle inn mellom 5,5 og 6 millioner kroner på Facebook.

Barnekreftforeningen var en av de første som fikk oppleve hvor mye innsamlinger på Facebook kunne bidra, da et innlegg fra mars 2017 førte til at foreningen fikk inn 16 millioner kroner.

Facebook er ikke for alle

Nodland er likevel bekymret for økningen i bruk av Facebook som innsamlingsplattform.

I tillegg til at Facebook er ikke tilpasset alle, vil ikke organisasjonene motta giverdata og oversikt på samme måte. Det er det nemlig Facebook som sitter på.

Dermed får ikke organisasjonene takket giverne sine heller.

– Vi har hatt et møte med representanter fra Facebook. Da formidlet vi vår bekymring om at giverdata kan bli misbrukt. De sa at det ikke var deres intensjon, men dette er noe vi må følge opp, sier Nodland til NRK.

Innsamling av kontanter er det bare halvparten av organisasjonene som gjør nå, det er en nedgang fra 65 prosent for to år siden.

