– Bøssen var helt full, så det er nok noen tusen som ble stjålet, forteller butikkansatt.

Hvert år blir Frelsesarmeens gryte satt ut før jul så man kan gi sitt bidrag til dem som trenger det.

På onsdag ble en stappfull bøsse stjålet fra Fretex Breigata i Stavanger, skriver Dagsavisen (bak betalingsmur). Det er dessverre ikke første gang.

Det var tre personer som kom inn i butikken, da den ene distraherte den butikkansatte, mens de to andre stjal bøssa. Den stod i kjetting ved kassa.

– Denne gangen var bøssen helt full, så det er nok noen tusen som ble stjålet, sier Cathrine Bjerga som jobbet under tyveriet, til Rogalands Avis.

Butikkleder Martha Nordahl er veldig skuffet og provosert over tyveriet.

– De stjeler jo fra Frelsesarmeen som samler inn penger som skal gå direkte til de som trenger det. Dessuten tenker jeg på alle som har bidratt og gitt penger, og hvor kjedelig det er at noen nå har stukket av med alt. Vi har en del faste givere som gir mye, og spesielt nå før jul er det mange som gir, sier Nordahl til RA.

I tillegg opplever de nesten hver dag at klær blir stjålet fra butikken.

Gaver ble stjålet

På Domkirkeplassen i Stavanger står Frelsesarmeens gryte ute fra 11-18.30 hele juletiden, den er alltid bemannet.

– Det er ikke aktuelt å sette fra seg en gryte full av penger uten oppsyn ute. Dessuten er det fint for giverne å bli møtt av et hyggelig ansikt, så det er mange gode grunner til å stå der, sier Anne-Grethe Amland til, korpsleder i Frelsesarmeen Stavanger, til RA.

Tidligere hadde Frelsesarmeen i mange år en tradisjon hvor barnehager, skoleklasser og frivillige kunne legge julegaver under juletreet på Domkirkeplassen. Denne tradisjonen tok slutt for et par år siden, dels fordi gavene lett kunne stjeles.

Amland forteller at det også var vanskelig med døgnbemanning, og at gavene var dessuten veldig utsatt for vær og diverse. Nå leveres gavene til Frelsesarmeens lokaler i Kongsgata i stedet for.

