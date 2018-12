Undersøkelse: Fire av ti føler kjøpepress i julen

38 prosent av de spurte i en undersøkelse føler kjøpepress i julen, og én av fire frykter de får dårligere råd i januar som følge av høyt forbruk i desember.

Undersøkelsen er gjort av Nordstat for Bank2.

Det er fremfor alt de mellom 25 og 39 år som føler økt kjøpepress i julen. I denne gruppen svarer halvparten av de spurte bekreftende på spørsmålet, mens andelen bare er én av fire i aldersgruppen 55–68 år.

Samtidig frykter én av tre blant de yngste at de får mindre å rutte med i januar på grunn av desemberforbruk, mens andelen bare er 13 prosent blant seniorene.

Administrerende direktør Frode Ekeli mener julen er blitt en kjøpefest.

– Vi opplever at mange bruker mer kreditt enn de ønsker i førjulstiden. På nyåret kommer regningene, og da kommer også konsekvensene, sier han.

Et viktig bakteppe for nordmenns økonomi i 2019 er de klare signalene om at rentene skal videre opp.

Fire av fem spurte i Nordstat-undersøkelsen forventer at renten på lån fra bankene vil øke neste år, mens bare 7 prosent svarer nei på samme spørsmål.

Sju av ti frykter ikke sin nedbetalingsevne hvis renten går opp med 3 prosentpoeng eller mer, mens 22 prosent av de spurte frykter for sin nedbetalingsevne i et slikt scenario.

Samtidig er det bare 10 prosent av de spurte som vurderer å binde hele eller deler av boliglånet til fastrente de neste seks månedene. Halvparten av de spurte svarer nei på spørsmål om de vurderer å binde lånet.