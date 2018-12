Det er mulig å la deler av arven gå direkte til barnebarna, men det krever at man oppretter et testament.

(Vi.no): Ofte har et slikt ønske sammenheng med at avdødes barn gjerne allerede er godt etablert. Behovet for et økonomisk tilskudd kan være større hos et barnebarn som kanskje er i ferd med å fullføre studier og som ønsker å komme seg inn på et trangt boligmarked.

Arvesystemet i Norge er imidlertid bygget opp slik at dersom det ikke foreligger et testament, er det arveloven som avgjør hvordan arven skal fordeles. Arveloven gir uttrykk for at dersom arvelater har barn, skal arven som utgangspunkt fordeles likt mellom disse.

Eksempel på arv: Ektepar med tre barn

La oss ta for oss følgende eksempel:

En mann sitter i uskiftet bo etter sin avdøde kone. Sammen har de tre barn. Den eldste datteren har to barn og den mellomste sønnen har ett barn. Yngstesønnen har ingen barn. Kan arven gå direkte til de tre barnebarna?

EKSPERT: Advokat Christina Steimler driver Indem Advokatfirma i Oslo - som gir råd innen arv- og familierett, personskadeerstatning og arbeidsrett.

Arv etter loven vil i dette tilfellet innebære at de tre barna skal dele hele arven likt seg imellom.

De vil således motta entredjedel av formuen hver. Mannens barnebarn vil følgelig ikke motta arv direkte.

Dersom mannen ønsker at arven skal gå direkte til barnebarna, er det derfor nødvendig å opprette et testament som gir uttrykk for et slikt ønske.

Men selv med et testament kan han ikke uten videre bestemme at all arv skal gå direkte til barnebarna. Dersom all arv skal gå direkte til barnebarna, må barna først gi avkall på sin arv.

Pliktdelsarven kan ikke elimineres

Arveloven inneholder nemlig bestemmelser om såkalt pliktdelsarv for livsarvinger.

Pliktdelsarv er en minstearv som eventuelle barn har krav på etter loven. Denne minstearven kan i utgangspunktet ikke elimineres gjennom testament.

Arvelater kan derfor som hovedregel gjennom testament kun disponere den delen av formuen som overstiger pliktdelsarven. I dag utgjør pliktdelsarven totredjedeler av arvelaters formue, oppad begrenset til en million kroner per barn.

I vårt tilfelle betyr dette at barna samlet har krav på totredjedeler av formuen, oppad begrenset til en million kroner hver.

For den delen av formuen som måtte overstige dette, kan mannen altså gjennom testament fritt bestemme at denne skal gå direkte til de tre barnebarna.

Og dersom han ønsker at hele arven skal gå direkte til barnebarna, så krever dette altså at samtlige barn gir avkall på sin arv.

Tydelig testament gir mindre tvil og konflikt

Ved opprettelse av testament er det svært viktig å sørge for at det tydelig framgår hva man ønsker.

Arvefakta Barn (livsarvingene) har krav på 2/3 av formuen, oppad begrenset til kr 1 000 000 hver. Barn må gi avkall på sin arv for at arv skal kunne gå direkte til barnebarn.

Det er viktig at testamenter oppfyller formkravene. Hvis ikke kan testamentet bli kjent ugyldig.

Jo klarere testamentet er, desto mindre tvil og derav mindre mulighet for konflikt mellom arvingene.

Det bør for eksempel i vårt tilfelle klart framgå hvorvidt arven skal deles likt på hver «gren» eller fordeles likt på antall barnebarn.

Dersom mannen ønsker at arven skal være barnebarnas eventuelle særeie, er også dette noe som bør stå i testamentet.

Det er også viktig å vite at arveloven stiller opp flere formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig, og det kan være lurt å få profesjonell hjelp til å sørge for at formkravene er oppfylt.

