Banker positive til å investere i Norwegian

Regjeringen lovet torsdag å stille opp for Norwegian med et såkalt hybridlån, men har stilt som forutsetning at private investorer også stiller med 4,5 milliarder kroner. Storbanker NRK har spurt, svarer at de ser på Norwegian med interesse igjen.

– Slik det ser ut nå, blir gjelden betydelig redusert. og selskapet vil fokusere på nærområdene der det tidligere har vist at det kan tjene penger. Så svaret er egentlig ja. Dette er noe som vi er interessert i å være med på, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til NRK.

Ledelsen i Norwegian takket torsdag offentlig for tilliten fra staten og sa at støtten øker sjansen for at selskapet vil lykkes med å hente inn ny kapital og kommer gjennom rekonstruksjonsprosessen. Også Norges største bank, DNB, sier flyselskapet igjen ser interessant ut som et investeringsobjekt.

– Det kan absolutt ikke utelukkes

Porteføljeforvalter Dag Hammer i DNB SMB sier redusert gjeld og satsing på kortdistanseflyging i Europa, noe Norwegian tidligere tjente penger på, gjør selskapet interessant.

– Det kan absolutt ikke utelukkes at vi vil være med i en ny emisjon, sier Hammer.

Aksjekursen til Norwegian steg torsdag kraftig etter nyheten om at regjeringen vil gå innmed støtte. Fredag fortsetter medgangen med oppgang på 1,47 prosent i morgentimene.