Vi søker etter fire sommervikarer, som kan gå i turnus som vaktsjef og skrivende journalist i åtte uker i perioden fra slutten av juni til slutten av august.

Sommervikarene vil ha en viktig rolle i ABC Nyheters redaksjon for å gi det beste av nasjonale og internasjonale nyheter til våre om lag 300.000 daglige brukere.

Vi søker etter medarbeidere som er samfunnsengasjerte, målrettet og som får ting gjort – som er dyktige til å deske, kjappe til å skrive, trygge på presseetikken og ikke redde for å spørre.

I det daglige arbeidet styrer vi etter nyhetskriterier og definerte trafikkmål, live dashboards, titteltesting og SEO. Vi publiserer og desker i «Dr Publish», «Dr Edition» og «Dr Front», og bruker måleverktøyene Parse.ly og Chartbeat.

Som vaktsjef og journalist i ABC Nyheter er det viktig at du er selvstendig, at du er en medarbeider som tar ansvar og at du lar deg inspirere av lesetallsmål.

Erfaring fra lignende jobber vil bli vektlagt, men manglende vaktsjef-/deskbakgrunn kan kompenseres med annen dokumentert kompetanse.

Vi kan tilby godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

For nærmere informasjon, ta kontakt med redaktør David Stenerud, mobil: 93444298 eller redaksjonsklubbens representant Silje Robertsen, mobil: 47321406.

Kortfattet søknad med CV sendes david.stenerud@abcnyheter.no, senest 8. februar 2021.



*************



/ ABC Nyheter er en nasjonal nyhetsavis som også distribuerer nyhetene gjennom moder-nettstedet Startsiden.no



ABC Startsiden har i underkant av 30 ansatte og er eid av Hegnars holdingselskap Periscopus. Vi holder til i nyoppussede lokaler hos Hegnar Media i Hoffsveien på Smestad i Oslo.