DNB tynget av coronatap, men leverer sterkere enn ventet

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB sier at situasjonen fremdeles er utfordrende for mange, men at norsk økonomi lander på beina, og at ting ser lysere ut enn de gjorde i slutten av forrige kvartal på en rekke områder.

– Dette er blant annet tilfelle for forbrukernes tillit, eiendomsmarkedet, personlig forbruksnivå, sysselsettingsgrad og oljepris, sier hun i en pressemelding i forbindelse med kvartalsresultatet.

Resultatet i perioden fra april til juni endte på 6,3 milliarder kroner før skatt, eller rett i overkant av 5 milliarder kroner etter skatt. Resultatet var en nedgang på 1,1 milliard kroner etter skatt sammenlignet med samme kvartal i fjor, men langt bedre enn spådommer fra analytikere.

Blant annet ventet Infront et resultat etter skatt på bare 2,1 milliarder kroner, ifølge E24.

Høye utlånstap

Tapet på utlån for andre kvartal endte på 2,1 milliarder kroner. Det meste av dette kan relateres til usikkerhet knyttet til coronapandemien. Også i årets første kvartal hadde DNB høye utlånstap, og tapene i andre kvartal er langt lavere enn de var i første kvartal.

En stor del av tapsavsetningene er innen oljerelaterte næringer, hvor banken har satt til side 1,9 milliarder kroner, som utgjør 88 prosent. For bedrift- og personkunder er tapene lave.

– Markedsforholdene vil fortsette å være utfordrende for noen bransjer, som offshoreindustrien, i tiden fremover, sier Kjerstin Braathen.

Hun understreker at det fortsatt er et høyere usikkerhetsnivå enn normalt, både når det gjelder nye smitteutbrudd av covid-19 og hvordan økonomien vil komme seg etter krisen.

– Mange har snudd seg raskt

Storbankens renteinntekter i andre kvartal endte på 9,45 milliarder kroner, noe som var en nedgang på 130 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Tapet her ble oppveid av at andre inntekter var høyere, blant annet hadde DNBs meglerhus DNB Markets et godt kvartal, det hadde også eiendomsmegling.

Konsernsjef Braathen sier hun er imponert over næringslivets tilpasningsevne under coronakrisen.

– Heldigvis har mange bransjer fått hjulene til å snu seg raskere igjen enn vi trodde. I en undersøkelse av våre bedriftskunder uttalte to av tre selskaper at de nå opererer som normalt. For tre måneder siden, drev 60 prosent av dem enten reduserte operasjoner eller var helt stengt, sier hun.