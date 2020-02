Oljeservicebedrifter med over 90 ansatte slår seg konkurs

Konkursen kommer etter at foreløpige regnskapstall viser at selskapet fikk et underskudd på rundt 20 millioner kroner i fjor, av en omsetning på 116 millioner kroner.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Selskapet er en del av konsernet Endúr, som inntil i fjor het Fabricom. Endúr Energy Solutions har 41 fast ansatte medarbeidere og holder til i Stavanger.

Samtidig slås datterselskapet Endúr PMAE konkurs. Datterselskapet driver med utleie av personell til morselskapet, og har rundt 50 ansatte.