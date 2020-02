Intern strid i LO om lakseskatten

– Nå har vi fått utvalgsrapporten til gjennomsyn, og vårt forbund og også Fagforbundet mener det er gode grunner til å støtte opp under flertallets syn. Det vil vi være ganske tydelig på, og den debatten må vi ta innad i LO også, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor til E24.

Leder Mette Nord i Fagforbundet sier til E24 at det er et grunnleggende prinsipp at skatte- og avgiftssystemet skal ha en omfordelende effekt og at ingen næringer bør skjermes.

Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. LOs representant, NHO og KS avviser en slik skatt. Også LO-forbundene Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) støtter mindretallet i utvalget som mener en slik skatt er feil.

Leder i NNN, Anne Berit Anker Hansen, sier til E24 at de ikke støtter utvalget fordi de frykter arbeidsplasser vil bli flyttet ut.

– Industrien er ikke så stedbundet som mange vil ha det til, sier hun.

Anker Hansen vil ikke kommentere en eventuell strid i LO før saken er ferdig behandlet i organisasjonen.

LOs utvalgsmedlem er også i utakt med andre deler av fagbevegelsen. YS har overfor E24 tidligere uttrykt støtte til en «oljeskatt» på oppdrett.

Forslaget til utvalget er sendt ut på høring, og høringsfristen går ut om tre uker. En rekke kommuner og næringslivsorganisasjoner har allerede uttalt seg kritisk til forslaget fra utvalget.