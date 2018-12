TONO varsler gigantkrav mot RiksTV

Rettighetsorganisasjonen TONO utelukker ikke at pengekravet blir over 100 millioner etter at de vant over TV-distributøren RiksTV i Høyesterett.

Den langvarige rettskonflikten alene kostet TONO 8,8 millioner kroner i sakskostnader med forsinkelsesrenter, ifølge Dagens Næringsliv , og kravet er allerede sendt over til RiksTV. Nå som Høyesterett har fastslått at RiksTV har erstatningsplikt for klarering av musikkrettigheter i sendinger kringkastet fra utlandet, vil det komme krav om tilbakebetaling for flere år med sendinger i kanaler som TV3, Viasat 4, Max, TVNorge og Fem. Konflikten har rullet i rettssystemet i seks år og utenfor retten i enda flere år før det. TONO har ikke oversikt over det endelige kravet ennå. – Vi har ikke finregnet på et økonomisk krav enda, men det kommer til å være på flere titall millioner kroner. Jeg kan heller ikke utelukke et tresifret millionkrav, sier administrerende direktør Cato Strøm i TONO.