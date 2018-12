Orkla satser på finsk pizza

Orkla ønsker å kjøpe alle aksjene i selskapet som eier Finlands største kjede for pizzarestauranter, Kotipizza Group.

Tilbudet gjelder kjøp av alle utestående aksjer i selskapet for 224 kroner per aksje. Dette verdsetter Kotipizza Groups egenkapital til om lag 146,1 millioner euro, rundt 1,4 milliarder kroner, skriver Orkla AS i en pressemelding torsdag morgen.

– Oppkjøpet av Kotipizza Group er i tråd med vår strategiske ambisjon om å vokse i kanaler med høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Kotipizza Group hadde en nettoomsetning på 84,1 millioner euro i 2017 og et resultat etter ned- og avskrivninger (EBIT) på 6,4 millioner euro. Selskapet har sitt hovedkontor i Finland og har 95 ansatte. Virksomheten er planlagt å drives som en selvstendig enhet i Orkla.

Kjøpet er betinget av godkjenning av relevante tilsynsmyndigheter, og at Orkla får kontroll over mer enn 90 prosent av utestående aksjer og stemmer i Kotipizza Group.